Макрон рассказал, какие сферы затронут санкции Евросоюза против России

Санкции Евросоюза против России в связи с военной операцией на Украине затронут экономическую, энергетическую и военную сферы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РИА Новости. Соответствующие решения примут сегодня на заседании G7 и на встрече Евросовета, а также на саммите НАТО в следующие дни.

Санкции будут в военном плане, экономическом, а также энергетическом. Не будет никакой мягкости. Мы поддерживаем Украину без колебаний. И мы возьмём на себя всю ответственность, чтобы защитить суверенитет и безопасность наших европейских союзников, — сказал Макрон.

Ранее Эммануэль Макрон решил привести в состояние повышенной готовности службы кибербезопасности в ходе совета по безопасности и обороне. Он попросил участников совещания обозначить интересы Франции в России и на Украине для оценки последствий конфликта, а также поднял вопрос о безопасности французов на Украине.

Евросоюз обнародовал список россиян, попавших под санкции за признание Россией ДНР и ЛНР. В нём оказались 351 депутат Госдумы и более двух десятков физлиц и организаций. Также в чёрный список были включены представитель МИД РФ Мария Захарова, министр обороны РФ Сергей Шойгу, главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава администрации президента Антон Вайно.