Макрон пообещал Зеленскому еще больше оружия Макрон: Париж оснастит несколько батальонов ВСУ десятками бронемашин и танками AMX-10RC

Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому оснастить несколько батальонов Вооруженных сил Украины десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC, сообщает пресс-служба Елисейского дворца. Французский лидер также заверил президента Украины в том, что Киев получит бронемашины и боеприпасы.

Поддержка, оказываемая Францией обороне Украины с начала боевых действий, продолжается, и готовятся новые поставки, чтобы постоянно учитывать самые срочные и неотложные потребности Украины в укреплении ее обороноспособности. В ближайшие недели Франция обучит и оснастит несколько батальонов десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC, — сказал Макрон.

По его словам, Франция продолжит оказывать поддержку Украине настолько, насколько это будет необходимо.

Ранее вице-президент французской правой партии «Отвоевание» (Reconquete) Марион Марешаль заявила, что выступает против поставок вооружений Украине, так как это приводит к эскалации конфликта и делает Париж его соучастником. По ее словам, чтобы стать посредником между сторонами конфликта, нельзя допускать отправку оружия одной из сторон. Она добавила, что Франция не напрямую воюет против России.