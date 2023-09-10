Макрон назвал условие вывода французских войск из Нигера Макрон: Франция выведет войска из Нигера только по просьбе президента Базума

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Эммануэль Макрон

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил на полях саммита G20 в Нью-Дели, что Франция не признает мятежную власть в Нигере и поэтому выведет войска из страны только по просьбе свергнутого президента Мохамеда Базума, пишет РИА Новости. Он добавил, что Париж также требует освобождения Базума и восстановления конституционного порядка в африканской стране.

Мы требуем освобождения президента Базума и восстановления конституционного порядка, и мы не признаем легитимность заявлений мятежников. <...> И если мы передислоцируем войска, то сделаем это по просьбе президента Базума и при координации с ним, — сказал Макрон.

В начале августа новое правительство Нигера, пришедшее к власти в результате мятежа в конце июля, отменило военные соглашения с Францией и потребовало отвода французского контингента. Французская сторона не признала эти требования, утверждая, что соглашения были заключены с предыдущими властями Нигера, которые Франция признает законными, в отличие от мятежников.

Позднее стало известно, что Франция приступила к переговорам с военными Нигера о возможности вывода части своих подразделений из этой африканской страны. Отмечалось, что в Нигере находится около 1,5 тысячи французских военнослужащих. При этом они могут быть частично передислоцированы в соседние страны, в особенности в Чад, а частично — возвращены во Францию.