Военный эксперт предрек вывод французских войск из Нигера Баранец: Франция понимает, что Нигер уже не будет их «задним двором»

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Сложившаяся после военного переворота ситуация в Нигере заставит Францию обдумывать свои дальнейшие действия, заявил NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, если республика введет свои войска, то война затянется на долгие годы, поэтому французы начнут выводить свои войска из Нигера.

Сейчас они будут взвешивать, сколько людей могут потерять, и обдумывать последствия. Они будут катастрофическими. Допускаю, что французские войска начнут выводить с территории Нигера, — сказал Баранец.

Он считает, что для Франции Нигер — это лакомый кусок и золотая жила, которую «доили на протяжении многих лет». После военного восстания французов попросили покинуть территорию страны, но те выходить не торопятся. По мнению эксперта, французы теперь начнут двигать свой гарнизон и обдумывать дальнейшие действия, потому что находятся в очень незавидном положении.

Если они начнут оружием душить Нигер, поднимется весь континент. Это уже совсем другая Африка, не та, которая была 15-20 лет назад, она с другими силами и возможностями, — пояснил Баранец.

Французы, по его словам, понимают, что Нигер уже не будет их «задним двором». И даже если они введут войска, начнется война на долгие годы, в которой Франция потеряет очень много солдат.

В начале августа новое правительство Нигера, пришедшее к власти в результате мятежа, отменило военные соглашения с Францией, касающиеся размещения французских вооруженных сил на своей территории, и потребовало отвода французского контингента. Французская сторона не признала эти требования, утверждая, что соглашения были заключены с предыдущими властями Нигера, которые Франция признает законными в отличие от мятежников.

Накануне стало известно, что к базе французских военных в Ниамее были направлены дополнительные воинские подразделения Нигера для слежки за французскими силами.