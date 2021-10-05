Макрон и Блинкен впервые встретились после кризиса вокруг сделки AUKUS

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Кремль не стал комментировать письма бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из заключения. Ситуация вокруг него является театром абсурда. Так отреагировал на ситуацию вокруг задержания политика пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили, ибо все это такой театр абсурда, — сказал представитель Кремля. Находясь в заключении, политик в Facebook написал открытое...