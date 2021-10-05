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Макрон и Блинкен впервые встретились после кризиса вокруг сделки AUKUS

14:26, 05 октября 2021
Макрон и Блинкен впервые встретились после кризиса вокруг сделки AUKUS Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Sadak Souici/Global Look Press
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Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Париже впервые после кризиса, возникшего во франко-американских отношениях из-за ситуации вокруг сделки по военному партнёрству AUKUS. Стороны договорились усилить координацию между странами. Об этом сообщает агентство AFP.

Блинкен подчеркнул, что государствам предстоит ещё проделать большую работу для определения конкретных решений. Париж и Вашингтон условились углубить двусторонние отношения.

В середине сентября стало известно, что президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнёрстве в сфере обороны и безопасности. Альянс получил название AUKUS. Его основная цель — «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». По этому соглашению Великобритания и США создадут для Австралии атомный флот с неядерным вооружением, также способный нести десантные группы. В рамках нового соглашения Австралия отказалась от покупки неатомных подлодок у Франции на общую сумму порядка $60 млрд, чем вызвала острое недовольство в Париже.

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