Макрон: Франция поддержит мирный план Зеленского на международной арене

Фото: Felix Hörhager / dpa / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Париж поддержит мирный план Киева на международной арене, передает Agence France-Presse. Глава европейского государства также пообещал, что поддержит план из 10 пунктов на будущих дипломатических встречах. Макрон подчеркнул, что необходимо усилить военную поддержку Украине.

Макрон вновь подтвердил приверженность мирному плану из 10 пунктов, предложенному Зеленским, и заверил его, что поддержит этот план на международной арене в ходе будущих дипломатических встреч, — сообщила агентству пресс-служба Елисейского дворца.

Он в очередной раз подтвердил приверженность Франции по оказанию военной помощи Зеленскому.

Французский политик Флориан Филиппо ранее заявил, что если президента Франции Эммануэля Макрона не остановить, то французы окажутся втянутыми в военный конфликт. Он подчеркнул, что французский лидер перестал считаться с мнением собственного народа. Он обвинил Макрон в том, что он «подчиняется американским ястребам». Подписчики политика согласились с мнением эксперта и призвали власти страны прекратить поставки оружия Украине.