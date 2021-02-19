Магнитное поле: учёные назвали вероятную причину изменения климата

https://static.news.ru/photo/2b6ae0ea-72d0-11eb-b524-96000091f725_660.jpg Фото: Один из первых рисунков магнитного поля, Рене Декарт, 1644

Австралийские учёные назвали вероятную причину изменения климата на Земле. По их словам, «событие Адамса» — периода в истории Земли, связанного с изменениями климата и массовым вымиранием — могло произойти из-за изменения магнитного поля планеты.

Исследователи Университета Нового Южного Уэльса полагают, что именно изменение магнитного поля и могло повлиять на массовое вымирание фауны 42 тысячи лет назад. Время и воздействие на окружающую среду были датированы учёными впервые.

Специалисты изучили кольца древних новозеландских деревьев каури, которые более 40 тысяч лет хранились в отложениях. Анализ показал, что в прошлом произошёл всплеск радиоуглерода. Такой всплеск произошёл из-за изменения магнитного поля. Площадь льда начала увеличиваться, а сами ледники начали смещаться, из-за чего и погибла внушающая часть фауны.

Что касается человечества, то ему удалось спастись. В качестве солнцезащитного крема древние люди использовали охру, а от холода прятались в пещерах.

Учёные добавили, что и сейчас происходит быстрое смещение северного магнитного полюса через Северное полушарие. Это вызывает у исследователей беспокойство — дело в том, что из-за таких процессов магнитное поле Земли слабеет. Профессор университета Крис Терни полагает, что планету вновь может ожидать сильное изменение климата и массовое вымирание. Далеко не факт, что человечеству и в этот раз удастся пережить такие события, передаёт Phys.org.

Ранее NEWS.ru писал, что основатель корпорации Microsoft и филантроп Билл Гейтс заявил, что солнечная и ветровая энергетика пока не способна выйти на необходимые масштабы выработки энергии, чтобы покрывать необходимые потребности человечества и заменить собой большую долю загрязняющих атмосферу электростанций. По его мнению, единственный способ в текущих условиях защитить атмосферу и сдержать опасные климатические изменения — это повысить долю атомной энергетики в мировой выработке.