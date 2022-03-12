МАГАТЭ заявило о получении опровержения о планах РФ по Запорожской АЭС

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в стране имеется запас основных продуктов питания на несколько месяцев. Также он заявил о мерах поддержки со стороны правительства посевной кампании, которая должна скоро начаться. Заявление премьера опубликовано на сайте правительства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в стране имеется запас основных продуктов питания на несколько месяцев. Также он заявил о мерах поддержки со стороны правительства посевной кампании, которая должна скоро...