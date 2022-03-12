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МАГАТЭ заявило о получении опровержения о планах РФ по Запорожской АЭС

02:01, 13 марта 2022
МАГАТЭ заявило о получении опровержения о планах РФ по Запорожской АЭС Фото: Russian Look
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Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) сообщило о получении опровержения утверждений Киева о планах РФ установить полный контроль над Запорожской АЭС. Опровержение в агентство было направлено гендиректором Росатома Алексеем Лихачёвым, уточняет РИА Новости.

Как сообщается на сайте самой организации, Украина проинформировала МАГАТЭ, что Россия намерена взять «под полный и постоянный контроль» Запорожскую АЭС.

Позже это было опровергнуто Российской Федерацией, — сказано в заявлении международной организации.

Ранее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что украинская сторона отправила уведомление о потере контроля над Чернобыльской и Запорожской АЭС. По информации агентства, оба объекта заняли российские войска.

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