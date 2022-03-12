МАГАТЭ: Украина заявила о потере контроля над Чернобыльской АЭС

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что украинская сторона отправила уведомление о потере контроля над Чернобыльской и Запорожской АЭС. По информации агентства, оба объекта заняли российские войска.

Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии, что технические специалисты приступили к ремонту повреждённых линий электропередачи в попытке восстановить внешнее электроснабжение территории Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), которое было полностью отключено ранее на этой неделе, — заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Кроме того, в МАГАТЭ отметили, что были зафиксированы обстрелы хранилищ с ядерными отходами в Киеве и под Харьковом. В организации подчеркнули, что на текущий момент угрозы распространения радиации не зафиксировано.

Гендиректор Гросси призывал к обеспечению безопасности ядерных объектов на фоне начала военной спецоперации. Он опасался ядерного заражения местности.

Ранее системный оператор НЭК «Укрэнерго» сообщил, что Чернобыльская атомная электростанция была полностью обесточена. По информации компании, проблемы с электроснабжением станции связаны с повреждением ЛЭП ЧАЭС — ПС «Киевская».

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков сообщил, что украинские националисты нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС. Панков назвал это опасной провокацией и добавил, что российские специалисты приняли меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.