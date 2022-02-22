Мадуро сравнил Украину с колонией

Мадуро: Украина управляется Вашингтоном и Брюсселем почти как колония
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:42, 23 февраля 2022
Николас МадуроФото: Agencia Venezolana de Noticias/XinHua/Global Look Press
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Украина управляется США и Европой почти как колония. По его мнению, Минские соглашения Киев отверг из-за позиции прозападной элиты страны, сообщает РИА Новости.
Минские соглашения были отвергнуты, попраны элитой, правящей на Украине и являющейся безусловным союзником США и Европы. Эта страна управляется почти как колония, — подчеркнул лидер республики.
На совещании с правительством Мадуро отметил, что президент РФ Владимир Путин всегда искал дипломатического решения проблем с Украиной, а Запад нанёс стране большой ущерб.
Экономика страны была разрушена, экономику Украины разрушили Байден и НАТО всей этой кампанией, нацеленной на установку баз с ядерным оружием, направленным на Россию. Это абсолютно неприемлемо, — сказал Мадуро.
Ранее стало известно, что Россия и Венесуэла договорились наращивать сотрудничество в военной сфере. Об этом заявил Николас Мадуро после встречи с российской правительственной делегацией. Он добавил, что генеральный штаб армии страны получил указания о расширении подготовки военных, обучения и общего сотрудничества с РФ.