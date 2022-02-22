Мадуро сравнил Украину с колонией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Украина управляется США и Европой почти как колония. По его мнению, Минские соглашения Киев отверг из-за позиции прозападной элиты страны, сообщает РИА Новости.

Минские соглашения были отвергнуты, попраны элитой, правящей на Украине и являющейся безусловным союзником США и Европы. Эта страна управляется почти как колония, — подчеркнул лидер республики.

На совещании с правительством Мадуро отметил, что президент РФ Владимир Путин всегда искал дипломатического решения проблем с Украиной, а Запад нанёс стране большой ущерб.

Экономика страны была разрушена, экономику Украины разрушили Байден и НАТО всей этой кампанией, нацеленной на установку баз с ядерным оружием, направленным на Россию. Это абсолютно неприемлемо, — сказал Мадуро.

Ранее стало известно, что Россия и Венесуэла договорились наращивать сотрудничество в военной сфере. Об этом заявил Николас Мадуро после встречи с российской правительственной делегацией. Он добавил, что генеральный штаб армии страны получил указания о расширении подготовки военных, обучения и общего сотрудничества с РФ.