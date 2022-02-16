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Россия и Венесуэла решили наращивать военное сотрудничество

Мадуро сообщил, что Россия и Венесуэла решили наращивать военное сотрудничество
04:57, 17 февраля 2022
Россия и Венесуэла решили наращивать военное сотрудничество Фото: E]Andrea Romero/Xinhua/Global Look Press
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Россий и Венесуэла договорились наращивать сотрудничество в военной сфере для защиты мира и суверенитета в южноамериканской стране. Об этом заявил президент Николас Мадуро после встречи с российской правительственной делегацией. Его слова приводит РИА Новости.

Мы пересмотрели военное сотрудничество и утвердили направление для мощного военного взаимодействия между Россией и Венесуэлой для защиты мира, суверенитета, защиты территориальной целостности, — сказал политик.

Он добавил, что непосредственно командующий боливарианскими вооружёнными силами генерал Владимир Падрино Лопес и в целом генеральный штаб армии страны получили указания о расширении подготовки военных, обучения и общего сотрудничества с РФ.

Ранее посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что в случае усиления давления со стороны США военное сотрудничество между двумя странами будет расширено. Существует большое количество конкретных форм взаимодействия. В настоящее время российские военные специалисты продолжают работать в стране, повышая обороноспособность республики. В частности, они занимаются обслуживанием и ремонтом военной техники.

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