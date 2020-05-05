Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа

https://static.news.ru/photo/1bbfbb94-8e7d-11ea-92e3-fa163e074e61_660.jpg Николас Мадуро Фото: Pedro Rances Mattey/dpa/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что среди задержанных участников вооружённого морского нападения оказались два американских гражданина. По его словам, они работают в личной охране президента США.

Мадуро в ходе выступления, которое транслируется в его Twitter, уточнил , что данная информация получена на первом допросе одного из задержанных.

#EnVivo | Mensaje al pueblo venezolano en el marco del nuevo intento de magnicidio. https://t.co/jBLq2EHy3W — NicolÃ¡s Maduro (@NicolasMaduro) May 5, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что США не видят оснований верить заявлениям Николаса Мадуро. Об этом заявил представитель Госдепартамента. По его словам, режим Мадуро последовательно использует дезинформацию для того, чтобы сместить фокус внимания с его плохого управления Венесуэлой.