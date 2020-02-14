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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что бразильский коллега Жаир Болсонару угрожает его стране. При этом Болсонару продолжает «втягивать» вооружённые силы в конфликт против Венесуэлы, считает Мадуро.

Есть террористические угрозы, они есть из Бразилии, и Болсонару стоит за этими угрозами терроризма и насилия против Венесуэлы, это Болсонару, в то время как военные Бразилии его в этом не...