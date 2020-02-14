https://static.news.ru/photo/a842d496-4f64-11ea-a32a-fa163e074e61_660.jpgХуан ГуайдоФото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что лидер оппозиционных сил Хуан Гуайдо окажется в тюрьме. По его словам, такой день обязательно настанет.
Это произойдёт, когда суды страны выдадут ордер на задержание политика, передаёт VPItv.
Когда суды республики выдадут ордер на задержание Хуана Гуайдо за все преступления, которые он совершил, он сядет в тюрьму, — подчеркнул он.
#14Feb "El dÃa que los Tribunales de la RepÃºblica den el mandato de detener al seÃ±or Juan GuaidÃ³ por todos los delitos que ha cometido, ese dÃa va a la cÃ¡rcel, ese dÃa no ha llegado pero llegarÃ¡", expresÃ³ NicolÃ¡s Maduro. Video CortesÃa. pic.twitter.com/6DZLolZOTX
Как писал NEWS.ru, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сценарии по силовому смещению власти в Венесуэле совершенно недопустимы.
Венесуэлу с начала прошлого года сотрясают массовые протесты против Николаса Мадуро. Многие страны, включая США, заявляли о признании Гуайдо президентом страны. После этого действующий глава назвал спикера парламента «американской марионеткой». Россия, Китай, Турция и другие государства встали на сторону Мадуро как «легитимного лидера».