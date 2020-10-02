Мадуро поблагодарил Путина за поставку в Венесуэлу вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/99d897a2-0525-11eb-a1bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил президента России Владимира Путина за поставку Каракасу первой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Венесуэльский лидер добавил, что к его благодарности присоединяется весь народ Боливарианской Республики.

Как говорится в сообщении , опубликованном Мадуро в Twitter, благодаря России Венесуэла стала первой страной Западного полушария, которая получила вакцину от COVID-19 и проведёт третий этап её клинических испытаний.

LlegÃ³ la Sputnik V! Somos el primer paÃ­s del hemisferio occidental que iniciarÃ¡ la fase 3 de los ensayos clÃ­nicos de esta vacuna contra el Covid-19. En nombre del pueblo venezolano agradezco al hermano presidente VladÃ­mir Putin y al pueblo ruso por su muestra de solidaridad. pic.twitter.com/WOaKdmFpuJ — NicolÃ¡s Maduro (@NicolasMaduro) October 2, 2020

Мадуро добавил, что благодарит лично Владимира Путина и весь российский народ от имени народа Венесуэлы.

Как сообщал NEWS.ru, первая партия вакцины «Спутник V» прибыла из России в Венесуэлу 2 октября. Исполнительный вице-президент республики Дельси Родригес назвала Россию «братской», а момент передачи вакцины «историческим».

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее заявлял, что всего заявки на покупку российской вакцины подали более 40 стран мира. Среди них — страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Европы.