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Мадуро поблагодарил Путина за поставку в Венесуэлу вакцины «Спутник V»

06:01, 03 октября 2020
Фото: XinHua/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил президента России Владимира Путина за поставку Каракасу первой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Венесуэльский лидер добавил, что к его благодарности присоединяется весь народ Боливарианской Республики.

Как говорится в сообщении, опубликованном Мадуро в Twitter, благодаря России Венесуэла стала первой страной Западного полушария, которая получила вакцину от COVID-19 и проведёт третий этап её клинических испытаний.

Мадуро добавил, что благодарит лично Владимира Путина и весь российский народ от имени народа Венесуэлы.

Как сообщал NEWS.ru, первая партия вакцины «Спутник V» прибыла из России в Венесуэлу 2 октября. Исполнительный вице-президент республики Дельси Родригес назвала Россию «братской», а момент передачи вакцины «историческим».

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее заявлял, что всего заявки на покупку российской вакцины подали более 40 стран мира. Среди них — страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Европы.

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