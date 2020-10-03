Маас: объединение Германии и единение Европы неразрывно связаны

https://static.news.ru/photo/fb0c70cc-0555-11eb-bb74-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Florian Gaertner/photothek.net/Global Look Press

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас считает, что будущее страны может быть связано только с единой Европой. Об этом говорится в статье в честь 30-летия объединения Германии, опубликованной на официальном сайте ведомства.

Единство Германии и европейское объединение неразрывно связаны. В Лейпциге, Берлине, Дрездене и во многих других населённых пунктах Восточной Германии сотни тысяч человек вышли на свободные демонстрации. И в Центральной и Восточной Европе женщины и мужчины вышли на улицы и, благодаря своему стремлению к свободе, сровняли с землёй стены и колючую проволоку, — говорится в публикации.

Маас особенно подчёркивает роль США и СССР, без которых объединение ФРГ и ГДР было бы невозможно «с политической точки зрения».

Поэтому наша благодарность за германское единство всегда неразрывно связано с твёрдым убеждением, что будущее Германии может лежать исключительно в действительно объединённой Европе, — рассуждает глава внешнеполитического ведомства.

Германия по праву считается одной из создательниц современного Европейского Союза и последовательно выступает за интеграцию европейских стран.

Вехи, которые мы с тех пор прошли, хорошо известны: создание ЕС, Экономического и валютного союза, Лиссабонский договор и прежде всего присоединение к ЕС стран Центральной и Восточной Европы, чья энергия и стремление к свободе дали решающий импульс для большей европейской интеграции — не только как расширенный единый рынок, но и как сообщество общих ценностей, — отмечает министр.

Глава МИД ФРГ отметил, что спустя 30 лет после объединения страны «вызовы изменились». Он назвал в их числе усиление позиций правых популистов, конфликт между США и Китаем, распространение дезинформации и отметил, что пандемия коронавируса обостряет эти проблемы.

Маас сообщил, что ещё до конца своего председательства в ЕС Германия планирует организовать «конференцию о будущем Европы».

Мы, немцы, знаем, как тяжело срастаться, но мы также знаем, что каждое усилие значимо. В этой связи мы сегодня так же страстно выступаем за единство Европы, как 30 лет назад за германское единство — с тем, чтобы срослось то, что относится друг к другу, — подытожил Маас.

После окончания Второй мировой войны Германия была разделена на четыре зоны оккупации, включая советскую. В последней в знак несогласия с принятием единой конституции для земель, попавших в зону оккупации союзников (ФРГ), провозгласили образование ГДР. Обе Германии объединились спустя 41 год.

Дата 3 октября в качестве государственного праздника закреплена в Договоре об объединении Германии от 31 августа 1990 года. Это единственный государственный праздник ФРГ, установленный на федеральном уровне. Все остальные регулируются законодательством земель.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поздравил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Ангелу Меркель с Днём германского единства. Он подтвердил готовность России к диалогу и взаимодействию с Германией по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.