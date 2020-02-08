https://static.news.ru/photo/30e7cb72-4a3c-11ea-b87f-fa163e074e61_660.jpg Олег Ляшко Фото: O.Liashko/facebook.com

Власти Украины обманывают своих граждан о причинах изменения цен на газ и пытаются присвоить себе заслугу за снижение стоимости, заявил экс-депутат Рады Олег Ляшко.

Когда премьер, когда правительство, когда они все рассказывают, какие они хорошие, потому что снизили цену на газ, это обман людей. Цена в платёжках немного снизилась по одной причине: потому что упала цена в Европе, — сказал Ляшко в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, если на европейских биржах цены на газ вырастут, то украинцы будут вынуждены платить за коммунальные услуги больше.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Алексей Гончарук, обещавший рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 40% в течение пяти лет, всё время врал парламенту.