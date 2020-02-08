Власти Украины обманывают своих граждан о причинах изменения цен на газ и пытаются присвоить себе заслугу за снижение стоимости, заявил экс-депутат Рады Олег Ляшко.
Когда премьер, когда правительство, когда они все рассказывают, какие они хорошие, потому что снизили цену на газ, это обман людей. Цена в платёжках немного снизилась по одной причине: потому что упала цена в Европе, — сказал Ляшко в эфире телеканала «112 Украина».
По его словам, если на европейских биржах цены на газ вырастут, то украинцы будут вынуждены платить за коммунальные услуги больше.
Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Алексей Гончарук, обещавший рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 40% в течение пяти лет, всё время врал парламенту.
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