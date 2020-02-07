https://static.news.ru/photo/9b9ab210-49d1-11ea-a0a5-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: PMHoncharuk/facebook.com

Премьер-министр Алексей Гончарук, обещавший рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 40% в течение пяти лет, всё время врал парламенту. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он обманул парламент, и президента в том числе, представляя нам программу 40% роста экономики, абсолютно чётко понимая, что это не будет выполнено, это враньё, — отметил политик в эфире ток-шоу «Голос народа» на «112 Украина».

По его словам, Гончарук предоставляет ложную информацию, потому что пытается всеми силами остаться на своей должности. При этом так поступают и остальные министры. Они не понимают стоящих перед ними задач, но трясутся за свои места.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер Украины заявил, что в органах государственной власти страны работают «негодяи и подонки». По его словам, целый ряд чиновников уже лишены возможности использовать коррупционные схемы, некоторых это скоро ждёт.