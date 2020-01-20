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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с получением военной помощи от США, которая привела к импичменту американского лидера Дональда Трампа. Он отметил, что не делал ничего противозаконного и при этом не хотел бы вовлечения Украины во внутренние дела Вашингтона.

Это их страна, и они относятся к своей стране так, как им нравится. И не хочу, чтобы они вовлекали нас в дела, связанные с их внутренней политикой, — заявил Зеленский...