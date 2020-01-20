Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в органах государственной власти страны работают «негодяи и подонки». По его словам, целый ряд чиновников уже лишён возможности использовать коррупционные схемы, некоторых это скоро ждёт.
Большинство таких слуг народа сейчас живёт «в сильном дискомфорте»,
Много негодяев и подонков работают в органах государственной власти. Конечно, мы не всех вычистили, не до всех дотянулись, — признался премьер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Гончарук прокомментировал решение президента Владимира Зеленского дать ему и кабмину шанс продолжить работу. По его словам, правительство имеет высокий кредит доверия от президента и людей. Премьер также отметил, что кабмину предстоит тяжёлая и упорная работа и его команда готова выполнять все поставленные задачи.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен