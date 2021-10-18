Лукашенко заявил о планах противников власти устроить диверсии в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что противники местной власти планируют диверсии на объектах оборонного комплекса, экономики, жизнеобеспечения страны. Инициаторами этих акций станут иностранные спецслужбы. Об этом 18 октября сообщает БелТА.

По его словам, радикалов курируют политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе. Они «нацеливают» экстремистов на акции устрашения.

Созданные под контролем спецслужб центры нацеливают радикалов на акции устрашения в отношении общественных и государственных деятелей, представителей средств массовой информации, силовых органов. Добрались и до судейского корпуса, — отметил Лукашенко.

Он добавил, что также диверсии планируются на объектах оборонного комплекса, экономики, жизнеобеспечения. Белорусский лидер заявил, что к этому причастны иностранные спецслужбы. Они «пытаются инспирировать забастовки в трудовых коллективах, изучают обстановку».

Ранее Лукашенко допустил возможность очередной попытки революции во время проведения конституционного голосования. Референдум по проекту новой конституции власти республики планируют провести в феврале 2022 года.