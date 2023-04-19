Лукашенко встретился с главой ДНР. Какие планы у президента Белоруссии?

Фото: president.gov.by

Денис Пушилин и Александр Лукашенко

Киев объявил об отзыве из Минска своего посла Игоря Кизима с традиционной дипломатической формулировкой «для консультаций». Причем такие консультации, если судить по мировой практике, могут означать и понижение дипломатического представительства, и прелюдию к их полному разрыву.

Предлогом для такого демарша послужила вторничная встреча Александра Лукашенко с руководителем ДНР Денисом Пушилиным, которого белорусский президент приветствовал фразой «Ну как у нас дела на фронте?» В Киеве сочли такую встречу «легитимизацией оккупационной администрации». Хотя если судить по итогам столь разозливших команду Зеленского переговоров, то Александр Григорьевич полностью остался в рамках своего, уже ставшего классическим амплуа, которое сочетает в себе умение извлечь нужные дивиденды без взятия на себя сложных обязательств.

Ведь разве по итогам его встречи с Пушилиным появился официальный документ, доказывающий, что президент Белоруссии де-юре признает принадлежность ДНР России? Нет. Но встреча прошла, что называется, в духе взаимопонимания и сотрудничества. Совершенно очевидно, что рачительный белорусский хозяин почувствовал запах немалых денег, которые Россия неминуемо выделит на восстановление Донбасса. И предпринял энергичные шаги к тому, чтобы белорусские компании смогли бы без промедления включиться в процесс освоения немалых сумм. Решив, что многие технические вопросы такого делового подключения стоит обсудить заранее с представителем местной власти. Без центральной бюрократии.

Средства, идущие на восстановление целых территорий, давно относятся к первостатейным заботам Александра Лукашенко. Мы же помним, как он прилетал в Азербайджан, демонстрируя готовность подключиться к восстановлению возвращенного Карабаха. И его, видимо, мало волновало то обстоятельство, как к такой позиции может отнестись Армения, союзник Белоруссии по ОДКБ.

Фото: kremlin.ru Перед началом встречи лидеров государств – членов ОДКБ

Особая тема в экономической политике Белоруссии, конечно, российский Крым. По имеющейся информации Батька как минимум дважды обещал посетить полуостров и даже встретиться там с Владимиром Путиным. Но разговоров об открытии в Крыму, например, белорусского консульства, несмотря на явное присутствие там белорусских экономических интересов, не ведется. То есть на словах Лукашенко как бы признает Крым российским, но, как говорится, слова к делу не пришьешь.

Кстати, довольно долгое время Лукашенко поддерживал взаимовыгодные отношения и с Украиной, несмотря на ее все более явную антироссийскую позицию. Поставлял соседям военные грузовики, солярку для бронетехники. Но теперь эта страница явно перевернута, президент Белоруссии требует, чтобы Россия в случае необходимости защищала его страну как саму себя. И Минск уже не опасается раздражения Киева.

Притом что, несомненно, встреча Лукашенко и Пушилина имела свой позитивный эффект. Для главы ДНР это и выход из изоляции, и рост престижа. Так что обе стороны решили свои проблемы.