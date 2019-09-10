https://static.news.ru/photo/852b31ca-d3c1-11e9-8b3e-fa163e074e61_660.jpg Николай Патрушев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым вручил ему досье о службе в республике.

По словам белорусского лидера, он знает, что Патрушев ценит годы, когда являлся слушателем высших курсов КГБ в Минске.

Адреса, пароли, явки — все здесь. Но удивительно: косяков никаких не замечено в те годы, поэтому и стали большим человеком, — отметил Лукашенко.

Он добавил, что секретарю Совбеза РФ наверняка будет приятно вспомнить те времена.

Во время общения с журналистами Патрушев рассказал, что ему всегда приятно бывать в Минске, где он прошёл обучение.

С учётом того, что это было в молодости, это самые добрые воспоминания, — подчеркнул он.

По его словам, сейчас город и другие белорусские регионы «радуют глаз» и «выглядят очень здорово», передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия могла бы провести Олимпиаду совместно с Россией или Украиной. По его словам, стране трудно одной соревноваться с большими государствами за право проведения каких-либо спортивных мероприятий. Он подчеркнул, что объекты под Олимпийские игры готовы.