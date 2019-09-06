https://static.news.ru/photo/dc162030-d092-11e9-a052-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Белоруссия могла бы провести Олимпиаду совместно с Россией или Украиной. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

Лидер Белоруссии отметил, что стране трудно одной соревноваться с большими государствами за право проведения каких-либо спортивных мероприятий. Он подчеркнул, что объекты под Олимпийские игры готовы.

В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести — в Белоруссии — с помощью россиян или украинцев, — приводит слова Лукашенко БелТА .

Белорусский президент отметил, что в соседних государствах есть объекты, которых стране не хватает.

Ранее были названы сроки интеграции России и Белоруссии. Лидеры двух государств Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут соответствующее соглашение в начале зимы, писал News.ru.