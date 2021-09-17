Лукашенко впервые поздравил граждан Белоруссии с Днём народного единства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые поздравил соотечественников с учреждённым недавно Днём народного единства. Он отметил, что, пройдя через тяжёлые периоды и испытания, белорусам удалось сохранить страну. Текст поздравления опубликован на официальном сайте главы государства.

Пройдя через боль потерь Великой Отечественной войны, разруху 90-х, гибридную агрессию, развязанную сегодня против государства, мы сохранили то, что живёт в сердце, что никогда нельзя отдать и чем нельзя поступиться, — сказал Лукашенко.

Он отметил, что этот праздник Белоруссия отмечает впервые.

Он обращает нас к судьбоносным событиям истории родной земли. 17 сентября 1939 года было положено начало воссоединению Восточной и Западной Беларуси, формированию единой белорусской нации, — подчеркнул глава государства.

Идею установления Дня народного единства высказали в феврале этого года на VI Всебелорусском народном собрании. Лукашенко поддержал инициативу и подписал 7 июня указ об учреждении нового государственного праздника.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила, что 25 марта в республике будут отмечать День Воли. Она призвала граждан мобилизовать протестный дух, выстраивать безопасные сообщества, планировать возвращение на улицы собственных городов.