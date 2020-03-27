https://static.news.ru/photo/3b8ed2fc-700f-11ea-b2d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минск не нуждается в большом количестве нового жилья. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения завода «Белгипс». Политик выразил опасение по поводу того, что белорусская столица может повторить «печальный опыт Москвы».

По словам Лукашенко, желающих строить дома в Минске организаций — пруд пруди.

Я боюсь этого: чтобы Минск не превратился в Москву, Нью-Йорк, Лондон — в эти огромные конгломераты, где людей, как тараканов. Разве это жизнь? — спросил глава государства у работников предприятия.

Белорусский президент подчеркнул, что работать с теми, кто хочет набить карманы за счёт простых людей, власти не будут. Земли под застройку в приоритетном порядке выделяют организациям, владеющим собственными ресурсами для строительства. Лукашенко также добавил, что квадратные метры в Минске сейчас скупают и россияне, передаёт БелТА.

Минск попросил Москву помочь вывезти белорусов из-за рубежа и призвал при проведении эвакуационных мероприятий не делать различий между гражданами двух стран, писал NEWS.ru.