Президент Белоруссии: «Если кто найдёт дворец Лукашенко, сразу заселяйтесь»

https://static.news.ru/photo/8ded041a-7dba-11eb-a749-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него есть «дворец», в котором он вырос с матерью. Всё остальное, по его словам, принадлежит государству

Ранее Лукашенко заявил, что выехавшая из страны оппозиция пытается найти «дворец Лукашенко», но у неё это не получится.

У меня есть «дворец». По-моему, 7 на 8 — домик, где я вырос с матерью. Вот это мой «дворец». Всё остальное принадлежит государству, — цитирует его Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко отметил, что представители оппозиции даже снимают частные какие-то дома и делают фильм, «как по Путину, чтобы это приписать ему». Белорусский лидер подчеркнул, что если б у него были «дворцы» и миллиарды, он бы использовал их «направо и налево».

Поэтому если кто-то найдёт дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь. Я вам публично об этом говорю, — заключил он.

19 января Алексей Навальный опубликовал очередное «расследование». В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей.

В расследовании Навального утверждается, что здание строилось за счёт компаний «Роснефть» и «Транснефть» и на самом деле особняк принадлежит окружению российского президента.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее назвал расследование качественной «клюквой». По его словам, глава государства не имеет к этому объекту никакого отношения и даже не бывал там. При этом он заявил, что названия помещений «аквадискотека» и «комната грязи» возникли из-за неверного перевода с английского, писал NEWS.ru.