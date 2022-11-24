Лукашенко рассказал, как закончится конфликт на Украине Лукашенко: украинский народ вынудит свои власти начать переговоры с Россией

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Александр Лукашенко

Украинский народ сам начнет подталкивать руководство страны к переговорам с Россией. Такое мнение в интервью телеканалу «Звезда» высказал на полях саммита ОДКБ в Ереване президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он полагает, что через год-два граждане начнут обвинять власти в том, что те допустили вооруженый конфликт и такая ситуация приведет руководство государства за стол переговоров с Москвой.

В том, что конфликт, война у [руководства Украины] на территории, посмотрите, через год-два народ его будет обвинять: «Почему ты сделал так, что война эта началась?» Здесь вопрос не в том, кто прав, кто виноват. «Почему у тебя на территории идет война?» Эта ситуация будет толкать руководство Украины, если оно вменяемое, [к тому] чтобы сесть за стол переговоров, — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что украинское руководство находится в лучших условиях, чем обычные жители страны, поскольку, по мнению Лукашенко, имет возможность пользоваться благами цивилизации, которых простой народ оказался лишен.

Зеленскому, может, и хорошо. Вышел там в маечке, еще в чем-то, в этой нестираной кофточке долгое время, складывается такое впечатление, поприветствовал, кому-то руку пожал. <...> Ему проще: он сыт, он накормлен, он, наверное, не страдает без электричества и прочее. А ведь миллионы людей, украинцев, страдают, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что в случае нападения с запада или юга Минск ответит вместе с Россией так, что не только Европа задрожит. Кроме того, он прокомментировал утверждения американских СМИ о том, что белорусская армия якобы намерена в ближайшее время войти на Украину.