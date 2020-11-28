Лукашенко призвал к очному саммиту лидеров стран ЕАЭС

https://static.news.ru/photo/1f438604-32ee-11eb-85c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны провести очный саммит, в частности, для решения вопроса о стоимости услуг транспортировки газа. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

На встрече с главой Коллегии ЕАЭС Михаилом Мясниковичем Лукашенко заявил, что вокруг союза сложилась серьёзная обстановка. Белорусский лидер назвал эту ситуацию экономической войной. Лукашенко напомнил о намеченном на 11 декабря заседании Высшего Евразийского экономического совета, заявив о необходимости очной встречи лидеров.

Я приводил совсем недавно эти факты: замашки отдельных наших соседей под прикрытием отдельных неслабых государств и их цели. Поэтому очень серьёзная обстановка вокруг, и нам бы обсудить эти проблемы с глазу на глаз, — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Он отметил, что Минск готов предоставить площадку для саммита. Президент пояснил, впрочем, что место проведения встречи не столь важно, главное — обсуждение проблем. К их числу относится и стратегия направления развития евразийской интеграции до 2025 года. Лукашенко назвал единственный вопрос, который до сих пор не согласован.

Это справедливая цена на тарифы по транспортировке газа. Это важно для нас и для других, — сказал белорусский лидер.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко обвинил Польшу в желании разрушить экономику Белоруссии. По его словам, польские власти хотели создать в стране ситуацию, при которой экономика бы рухнула, рубль обесценился, а полки пустовали.