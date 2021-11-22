Лукашенко предупредил Польшу о последствиях закрытия границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил польских политиков о последствиях их угроз закрыть границу из-за скопления мигрантов. По его словам, от этого пострадает сама Польша, поскольку лишится общения с Востоком, передаёт БелТА.

Раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, «Кузницу» закроют — погранпереход железнодорожный. <...> Я в этом плане только могу сказать: закроют — пожалуйста. <...> Но надо прежде подумать, как они будут общаться с Россией, Китаем, вообще с Востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят, — заявил белорусский лидер.

Он пояснил, что про Донбасс сказал образно, и напомнил о закрытии российско-украинской границы в регионе.

Лукашенко добавил, что Польша своими заявлениями пытается напугать Белоруссию, играет на обострение ситуации и стремится решить свои собственные проблемы путём давления на Минск.

Ранее сообщалось, что Варшава потребовала от Минска к 21 ноября стабилизировать ситуацию с мигрантами на границе. В противном случае польская сторона пригрозила закрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнице. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил возможность полного закрытия границы с Белоруссией.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.