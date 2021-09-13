Лукашенко предупредил белорусов о провокациях в оппозиционных мессенджерах

Белорусы не должны поддаваться на провокационные сообщения, которые публикуются на оппозиционных порталах и в «сопливых» Telegram-каналах, заявил президент республики Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что для сохранения народного единства необходимо оказывать сопротивление всем несогласным и не вестись на их призывы осуществить в стране госпереворот. Слова белорусского лидера приводит БЕЛТА.

Не поддавайтесь никаким атакам. Особенно в этих сопливых мессенджерах, Telegram-каналах и прочих. Это как пена схлынет, — сообщил он во время торжественной церемонии вручения государственных наград.

По словам Лукашенко, всех собравшихся на торжестве объединяет чувство патриотизма и любви к родине, благодаря которому стране удалось пережить серьёзные испытания. Он добавил, что только благодаря преданным государству людям удастся сохранить страну для будущих поколений.

После президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа 2020 года, начались масштабные акции протеста, которые, несмотря на разгоны и задержания, не стихают до сих пор. Их участники считают, что победа досталась Лукашенко только благодаря грубейшим фальсификациям, а президентскую кампанию на самом деле выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее правозащитная организация «Весна» сообщила, что гражданку России Ирину Викхольм арестовали в Белоруссии после того, как она разместила в Twitter запись, в которой обвинила Лукашенко в терроризме и авиапиратстве.