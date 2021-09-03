Правозащитники сообщили об аресте гражданки РФ из-за твита о Лукашенко

Гражданку РФ арестовали в Белоруссии после того, как она разаместила в Twitter запись, в которой обвинила Александра Лукашенко в терроризме и авиапиратстве. Об этом сообщает правозащитная организация «Весна».

По данным «Весны», речь идёт об Ирине Викхольм. Россиянка находится под стражей с конца мая и сейчас содержится в брестском СИЗО.

Ранее прокуратура Белоруссии сообщила о том, что 58-летняя иностранная гражданка разместила в социальной сети Twitter публикацию, целью которой являлось желание причинить ущерб авторитету государства.

В ней содержались фотоизображение президента Республики Беларусь и клеветнические сведения о совершении им «акта терроризма и авиапиратства», говорится в сообщении прокуратуры.

Имя и гражданство подозреваемой в ведомстве не раскрыли. Отмечается, что оскорбительное сообщение было опубликовано 23 мая 2021 года.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о клевете на белорусского президента. 1 сентября дело было направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Кремле ожидают, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в РФ состоится в первой декаде сентября. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Позднее Песков сообщил, что Путин и Лукашенко проведут переговоры в Москве 9 сентября.