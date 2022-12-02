Лукашенко поведал, как теща заставила его стать историком вместо журналиста

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как он стал историком, хотя в молодости мечтал быть журналистом. Об этом глава белорусского государства рассказал на совещании по вопросам образования, ролик с его выступлением публикует Telegram-канал «Пул Первого».

Я не видел себя историком — теща заставила. Я хотел быть журналистом, на факультет журналистики готовился. Теща (будущая) сказала: «Нет, не надо это, ты будешь хорошим историком — иди сдавай экзамены», — поведал президент Белоруссии.

В то же время будущий лидер страны подумал про себя, что это может оказаться правильным вариантом.

«Я думаю: ну ладно. Может, и правильно», — пришел к выводу Лукашенко, добавив, что он благодарен за такой выбор своей теще.

Ранее Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время посетит Россию, дабы, как он выразился, решить проблемы, которые еще тормозят развитие сотрудничества. В принципе, видимо, нет таких общих проблем, которые Лукашенко и Путин не могли бы обсудить и по телефону. Однако речь может пойти и о куда более тонких нюансах взаимоотношений двух союзных государств. Подробнее об этом — в материале NEWS.ru.