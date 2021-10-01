Лукашенко ответил CNN про «цену за суверенитет» Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что независимость не продаётся. По словам главы республики, в вопросе суверенитета никаких цен нет и быть не может. От также отметил, что в вопросе сотрудничества с Россией — у стран общие цели и один путь. Фрагмент выступления Лукашенко опубликовало госиздание «СБ.Беларусь сегодня».

У вас англосаксонское мышление. Мы никогда ни с президентом Путиным, ни на других уровнях не ведём так разговор: вы нам заплатите или мы чего-то обещаем. Мы братские народы, мы народы от одного корня — белорусы и русские. У нас единая политика, единые цели. И мы к ним движемся одним путём. И даже вы нам помешать не сможете, — подчеркнул белорусский президент.

При этом глава республики назвал выдумкой коллективного Запада слова о том, что Белоруссия войдёт в состав России. Он добавил, что руководства обеих стран достаточно умны, чтобы создать взаимовыгодный союз.

Ранее Лукашенко во время совещания с руководством администрации объявил минуту молчания в память о погибшем офицере Дмитрии Федосюке. По словам главы государства, сотрудник КГБ в ходе спецоперации в Минске прикрывал группу, первым забежал в одну из квартир и получил смертельное ранение в сердце.