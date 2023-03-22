Лукашенко объяснил, почему Запад «бесится» из-за переговоров России и КНР Лукашенко: на Западе бесятся, что сделали все для тесного сотрудничества РФ и Китая

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Александр Лукашенко

Западные страны предприняли все для того, чтобы Китай и Россия начали более тесно сотрудничать, предположил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его мнению, Запад «бесится» из-за сближения Москвы, Пекина и Минска, так как понимает, что не сможет противостоять «этому фронту», передает агентство «БелТА»

Ничего лучшего для нас, для России, для Китая [западные страны] не сделали, как объединив нас воедино. Вы нас просто объединяете. А против этого фронта они не выстоят. Поэтому они бесятся. Они поняли, что они сделали все, чтобы объединить мощную ресурсную, космическую, ядерную державу Россию и такую же мощную, с человеческим ресурсом, ядерную страну, устремленную в будущее (и уже считайте первую страну) — Китай, — заявил Лукашенко.

22 марта завершился официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Утром 23 марта самолет делегации из Китая покинул Россию. Президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждали как экономическое сотрудничество, так и возможности урегулирования военного конфликта на Украине. Китай представил свой план урегулирования ситуации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад недружественно отреагировал на визит Си Цзиньпина в Москву. Он подчеркнул, что для Кремля важен результат этого визита, а не реакция на него других стран.