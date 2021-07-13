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Лукашенко не стал брать чемоданчик на встречу с Путиным

16:03, 13 июля 2021
Владимир Путин, Александр Лукашенко Владимир Путин, Александр Лукашенко Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Белорусский президент Александр Лукашенко приехал на встречу с российским лидером Владимиром Путиным с одной папкой, хотя в мае он брал с собой чемоданчик. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Политики провели рабочий обед, после его завершения они продолжили общение. Никаких заявлений для прессы не планируется.

На официальном сайте Кремля сообщили, что главы государств обсудили выплату кредитов. Путин заявил, что Белоруссия обслуживает все кредиты, а также сокращает внешний долг. Российский лидер назвал республику надёжным партнёром. Лукашенко заявил, что Минск будет выполнять обязательства по кредитам, несмотря на возникающие трудности и санкции.

Переговоры российского и белорусского президентов проходят в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Они обсудят развитие сотрудничества в различных сферах и международную проблематику. Эта встреча в Петербурге продолжает ряд регулярных переговоров между главами двух государств.

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