Лукашенко не стал брать чемоданчик на встречу с Путиным

Белорусский президент Александр Лукашенко приехал на встречу с российским лидером Владимиром Путиным с одной папкой, хотя в мае он брал с собой чемоданчик. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Политики
На официальном сайте Кремля сообщили, что главы государств обсудили выплату кредитов. Путин заявил, что Белоруссия обслуживает все кредиты, а также сокращает внешний долг. Российский лидер назвал республику надёжным партнёром. Лукашенко заявил, что Минск будет выполнять обязательства по кредитам, несмотря на возникающие трудности и санкции.
Переговоры российского и белорусского президентов проходят в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Они обсудят развитие сотрудничества в различных сферах и международную проблематику. Эта встреча в Петербурге продолжает ряд регулярных переговоров между главами двух государств.