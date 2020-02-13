https://static.news.ru/photo/47184f7c-4e4a-11ea-9042-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему страну «часто» называют «восточной Швейцарией». Политик отметил, что не возражает против такого определения.

Белорусский лидер пояснил, что Швейцария заслужила благоприятный статус в мире своей политикой, постоянным нейтралитетом и очень большой порядочностью во взаимоотношениях с зарубежными партнёрами. При этом глава государства уточнил, что различия между странами всё же есть, в частности, в ландшафте.

Глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, отвечая на слова Лукашенко, заявил, что быть примером для Минска — это большая честь.

Я не обижаюсь, когда вы и ваш министр иностранных дел сравниваете Белоруссию со Швейцарией Восточной Европы, — сказал дипломат.

Ранее NEWS.ru писал, что белорусский лидер сравнил Россию с Казахстаном.