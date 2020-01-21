https://static.news.ru/photo/192aa49a-3c28-11ea-8a30-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Они обсудили реализацию совместных проектов Минска и Москвы в космической сфере.

Лукашенко в разговоре с Рогозиным заявил, что развитие космоса является для Белоруссии одним из приоритетных направлений, так как «это высокие технологии».

У вас программа громадная, и мы рассматриваем участие в ней, мы это не скрываем, — сказал белорусский лидер.

Политик подчеркнул, что пока Минск делает не то что первые шаги в космосе, а возможные шаги, отмечает БелТА.

Ранее NEWS.ru писал, что новый посол США в России Джон Салливан назвал исследование космоса среди приоритетных направлений в двусторонней работе Москвы и Вашингтона.