Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Они обсудили реализацию совместных проектов Минска и Москвы в космической сфере.
Лукашенко в разговоре с Рогозиным заявил, что развитие космоса является для Белоруссии одним из приоритетных направлений, так как «это высокие технологии».
У вас программа громадная, и мы рассматриваем участие в ней, мы это не скрываем, — сказал белорусский лидер.
Политик подчеркнул, что пока Минск делает не то что первые шаги в космосе, а возможные шаги,
Ранее NEWS.ru писал, что новый посол США в России Джон Салливан назвал исследование космоса среди приоритетных направлений в двусторонней работе Москвы и Вашингтона.
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