Лукашенко и Меркель договорились о решении проблемы беженцев

Белорусский президент Александр Лукашенко и иcполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора пришли к выводу, что миграционный кризис должен рассматриваться на уровне Белоруссии и Евросоюза. Стороны пришли к «определённому пониманию», как действовать дальше в решении проблемы с беженцами. Этот разговор стал уже вторым на этой неделе между лидерами двух государств, сообщает БелТА.

Касался разговор ситуации на границе Белоруссии со странами ЕС. Подробно обсудив проблему беженцев, стороны пришли к определённому пониманию, как действовать и двигаться дальше в решении имеющихся вопросов. Договорились <...>, что проблема в целом выносится на уровень Беларуси и Евросоюза, — сказано в сообщении.

Лукашенко и Меркель договорились, что будут определены должностные лица от Белоруссии и Евросоюза, которые приступят к решению миграционной проблемы.

Ранее в Германии заявили о необходимости диалога с лидером Белоруссии по вопросу мигрантов. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт считает, что консультации возможны, даже несмотря на то что легитимность Лукашенко как белорусского президента не признана на Западе. Однако, по его словам, разговор с Минском важен для улучшения гуманитарного положения на границе с Польшей.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе с Польшей подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Ряд беженцев начали штурмовать контрольно-пропускные пункты, но эти попытки пресекли польские силовики.