Лукашенко: Белоруссия де-факто признала ДНР, ЛНР и Крым

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Лукашенко

Белоруссия де-факто признала статус Донецкой и Луганской народных республик, потому что сотрудничает с обеими, заявил президент страны Александр Лукашенко. Он признал, что белорусские власти также активно работают с Крымом и не скрывают этого факта. Если нужно будет, он подпишет указ о признании республик и Крыма «на бумаге», отметил Лукашенко в интервью агентству AFP.

Мы фактически с ними сотрудничаем, так как вы фактически сотрудничаете с Украиной и уже поделили Украину на части, и будете восстанавливать. Ну, а я буду помогать Луганску и Донецку, Крыму. Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. А это все болтовня, почему там Лукашенко признал — не признал. Надо — признаем указом президента, — сказал белорусский лидер.

Он отметил, что Белоруссия готова поставлять стройматериалы и оказывать любую необходимую помощь жителям республик: поставлять продовольствие, кирпич, цемент, восстанавливать здания и прочее. Лукашенко обвинил Запад в том, что он «породил» спецоперацию на Украине. И если бы Россия вовремя не отреагировала, то НАТО бы зашел на Украину и напал первым.

Президент Белоруссии также призвал не верить в то, что он «марионетка». По словам главы республики, ошибочно считать, что им «манипулируют с утра до вечера».