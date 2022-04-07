Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает БелТА. По его словам, встреча произойдёт в ближайшее время, однако точных сроков он не назвал.

В ближайшее время мы встретимся с руководством России, президентом России. Я хотел бы знать, какие есть проблемы, которые мы должны решать на уровне президентов, — сказал он.

В ходе заседания Лукашенко также поинтересовался, насколько эффективно реализуются белорусско-российские договорённости о взаимной поддержке в связи с санкционным давлением западных стран и какие необходимы дополнительные меры.

Последний раз Путин и Лукашенко встречались 11 марта. Тогда переговоры продлились пять часов. Главы государств обсуждали актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкций, а также ситуацию на Украине.

В ходе последней встречи белорусский лидер сообщил, что Украина атаковала бы Белоруссию, если бы Россия не нанесла превентивный удар. Он также принёс на встречу с Путиным карту, раскрывающую планы нападения на Белоруссию.