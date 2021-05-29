Lufthansa будет летать в Россию по изменённым маршрутам

https://static.news.ru/photo/a0c67e60-c07f-11eb-9d79-96000091f725_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/GLOBAL LOOK PRESS

Немецкая авиакомпания Lufthansa получила разрешения на полёты в Москву и Санкт-Петербург по изменённым маршрутам, минуя воздушное пространство Белоруссии. Об этом ТАСС сообщил представитель перевозчика.

Все авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, в настоящее время избегают воздушное пространство Белоруссии. Lufthansa продолжает летать семь раз в неделю в Москву (Домодедово) и четыре — в Санкт-Петербург (Пулково). Изменение маршрутов было одобрено авиационными ведомствами, — сообщили в компании.

Вопрос о полётах авиалайнеров над территорией Белоруссии возник после инцидента с бортом ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс и был посажен в Минске. На борту находился Роман Протасевич — экс-редактор канала NEXTA, признанного в республике экстремистской организацией. Он был арестован. Вместе с ним силовики задержали и его девушку Софию Сапегу, гражданку России.

На Западе произошедшее назвали актом государственного пиратства и призвали освободить оппозиционера. Европейский совет призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать перелётов через Белоруссию. О приостановке полётов через воздушное пространство республики объявили ряд крупнейших мировых авиакомпаний, в том числе Lufthansa, Air France, Finnair.