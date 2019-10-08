https://static.news.ru/photo/fe65601a-ea14-11e9-881f-fa163e074e61_660.jpg Юрий Луценко Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артём Сытник вмешивался в американские президентские выборы 2016 года. Такое заявление сделал бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, Сытник старался помочь Хиллари Клинтон, сопернице Дональда Трампа, для чего нарушил запрет о разглашении данных предварительного следствия. Об этом Луценко заявил в эфире радио « Новое время ».

Бывший генпрокурор отметил, что Сытник не нарушал украинских законов, но в США его действия квалифицируются как вмешательство.

Это запомнил Трамп. И поэтому, когда он вспоминает об Украине, он вспоминает о том, что он называет Ukrainian Collusion — украинским вмешательством в выборы. Причём вмешательство не журналистов, не обычных граждан, а государственных служащих и политиков, — сказал Луценко.

Ранее News.ru сообщал, что комитет Сената США по разведке обнародовал вторую часть доклада о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года. Документ содержит 85 страниц и подтверждает выводы американских спецслужб и спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что Москва вмешивалась посредством соцсетей. Обвиняемым в этом в докладе названо российское «Агентство интернет-исследований».