Лондон ввёл санкции против ряда россиян из-за спецоперации РФ в Донбассе

Великобритания приняла ограничительные меры против нескольких россиян из-за спецоперации России на Украине, следует из санкционного списка, опубликованного правительством Соединённого Королевства. Рестрикции предполагают запрет на въезд в Великобританию и заморозку банковских счетов.

Санкции были введены в отношении председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова, заместителя президента — председателя правления ВТБ Дениса Бортникова (сына директора ФСБ России Александра Бортникова), члена правления СИБУРа Кирилла Шамалова, генерального директора Объединённой авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря и председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон ранее сообщил, что его страна вводит блокирующие санкции против «Аэрофлота», рестрикции против Объединённой авиастроительной корпорации, Роcтеха и Объединённой судостроительной корпорации.

Джонсон также заявил о планах Британии ограничить доступ российских банков к британской финансовой системе, а российским компаниям — зарабатывать на британском рынке и проводить платежи в долларах и фунтах стерлингов.

Санкции предусматривают также отзыв экспортных лицензий на экспорт в Россию ряда высокотехнологичных товаров и товаров двойного назначения, в частности электронных компонентов, которые могут использоваться для производства военных грузовиков.

Как сообщалось, Лондон замораживает все активы банка ВТБ, а также вводит ограничения на размер депозита, который могут держать граждане России на своих счетах в Соединённом Королевстве. Также Джонсон не стал исключать отключение России от системы SWIFT в дальнейшем.