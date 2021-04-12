Лондон расправил плечи: зачем Великобритания наращивает ядерный арсенал

Совсем недавно в рамках Комплексного обзора безопасности, обороны и внешней политики правительство Великобритании объявило, что оно увеличит максимальное количество ядерных боеголовок, находящихся в его арсенале. Это удивительное заявление последовало за почти тремя десятилетиями пропаганды сокращения ядерных вооружений и общего разоружения с британской стороны. Возможно, общее количество ядерных боезарядов вырастет примерно с 225 (на сегодня) до 260 в ближайшие годы.

Причиной такого поворота названы более сложные и меняющиеся условия глобальной безопасности, включая новые технологические и доктринальные угрозы, и, похоже, озабоченность по поводу достижений в системах противоракетной обороны (ПРО), развёрнутых вероятными противниками. Однако это объявление вряд ли окажет существенное влияние на возможности Великобритании в области ядерного сдерживания или на «ядерную стабильность» и может оказаться контрпродуктивным для нового бренда «Глобальная Британия» (Global Britain) после Brexit.

С 1980-х годов Великобритания последовательно предпринимала шаги по сокращению своего потенциала ядерного оружия и примерно вдвое сократила общий запас ядерных боеголовок после окончания холодной войны. В 1998 году страна отказалась от ядерных бомб свободного падения, которые могли доставляться самолётами. Согласно планам, изложенным в 2010 году, запасы должны были быть сокращены до 180 боеголовок к середине 2020-х годов, из которых 120 «оперативно доступны». В дополнение к этому считается, что за последнее десятилетие максимальное количество ядерных боеголовок, развёрнутых на атомных подводных лодках Великобритании, не превышало 40 (теоретически каждая из нынешних ПЛАРБ класса Vanguard могла нести максимум 192 боеголовки: 12 боеголовок в каждой из 16 ракет).

Нынешняя ядерная боеголовка Великобритании, известная в просторечии как «Холбрук», считается термоядерным устройством бустированного деления с максимальной мощностью 100 кт, что имеет ряд общих черт с американской ядерной боеголовкой W76. Ядерные боеголовки Великобритании производятся и обслуживаются на атомных предприятиях в Олдермастоне и Берфилде и устанавливаются на запускаемых с подлодок межконтинентальных баллистических ракетах (БРПЛ) Trident D5, которые производятся и обслуживаются в США.

HANDOUT/Reuters

Великобритания берёт ракеты в аренду у «общего пула», используемого совместно с Соединёнными Штатами; они загружаются на британские подводные лодки в Кингс-Бей, штат Джорджия. Ракеты установлены на четырёх атомных подводных лодках типа Vanguard, построенных в Барроу-ин-Фернесс на севере Англии. В настоящее время Великобритания имеет четыре такие подводные лодки, одна из которых всегда находится на боевом патрулировании в рамках политики постоянного сдерживания на море (CASD). Эти подводные лодки базируются на военно-морской базе Клайд в Шотландии.

В настоящее время Великобритания строит новый флот из четырёх подводных лодок класса Dreadnought, чтобы заменить существующий флот к концу этого десятилетия. Интересно, что новые подводные лодки Dreadnought будут иметь меньше ракет: 12, а не 16 ракетных пусковых установок. В те же сроки Великобритании потребуется заменить устаревшую ядерную боеголовку «Холбрук»: по оценкам, это займёт более десяти лет, чтобы спроектировать, построить и в конечном итоге развернуть новый тип. Великобритания надеется разработать новую боеголовку параллельно с разработкой США своей собственной новой боеголовки W93 (хотя неясно, насколько Великобритания здесь зависит от США). Ракета Trident D5 получила программу продления срока службы до 2040-х годов.

Решение увеличить количество ядерных боеголовок знаменует собой резкий отход от предыдущего поколения британских инициатив и пропагандистских кампаний в области разоружения. Возникает вопрос: почему именно сейчас? Комплексный обзор безопасности, обороны и внешней политики ставит в центр глобальные угрозы, требующие сдвига в ядерной политике, но всё это выглядит более сложным при близком рассмотрении. Неясно, как небольшое увеличение общего запаса боеголовок уравнивает сдерживание против возможных противников и угроз.

Великобритания привержена развёртыванию минимального, надёжного, независимого потенциала ядерного сдерживания, который «эффективен против всего спектра государственных ядерных угроз», и декларативной политике, которая «намеренно двусмысленна в отношении того, когда и как может быть использовано ядерное оружие». Менее вербализированное требование — это так называемый критерий Москвы, то есть способность ядерного оружия Великобритании нанести неприемлемый урон противнику, даже если он защищён системой ПРО. В течение трёх десятилетий сменявшие друг друга правительства Великобритании считали, что этого можно достичь с помощью уменьшения количества ядерных боеголовок. Трудно убедиться в стратегическом обосновании для изменения этого именно сейчас, и это предполагает влияние других факторов.

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Особо выделяются четыре. Во-первых, необходимость увеличения общего ядерного арсенала может быть вызвана тем фактом, что некоторые ядерные боеголовки, которые были списаны и ожидают демонтажа, технически ещё не являются «непригодными для использования». Когда вводится новая боеголовка, общее количество может превысить текущие уровни. Во-вторых, это может быть связано с мерами предосторожности, обеспечивающими бесперебойность будущего перехода между принятием на вооружение новых ядерных боеголовок в Соединённом Королевстве и списанием старых. В-третьих, небольшое увеличение может быть частью процесса лоббирования, чтобы гарантировать согласие Конгресса США профинансировать новую боеголовку W93, на которой будет основана боеголовка Великобритании следующего поколения. США уже финансируют две программы боеголовок БРПЛ, и поэтому необходимость их замены менее острая, чем для Великобритании. Четвёртая возможность состоит в том, что ядерный аспект Комплексного обзора использовался для отвлечения внимания от того, что воспринималось как сокращение обычных вооружений, и даже для поддержки статуса и решимости Глобальной Британии как ядерной державы.

Неясно, как несколько дополнительных боеголовок будут иметь большое значение по сравнению, например, с системами ПРО, которые Россия или Китай могут развернуть в ближайшие несколько лет. Более скрытых, более манёвренных и лучше защищённых боеголовок, окружённых эффективными помехами (что кажется вероятным с учётом разрабатываемой новой боеголовки), должно быть достаточно и без общего увеличения их числа. Если есть искренняя озабоченность по поводу ПРО и других возможностей, которые могут подорвать систему ядерного сдерживания Великобритании, тогда могут потребоваться более радикальные изменения: например, больше подводных лодок, лучшая подводная защита или даже другие системы. Это, похоже, не соответствует планам Великобритании относительно новых подводных лодок класса Dreadnought, которые будут нести меньше ракетных блоков, чем нынешний флот класса Vanguard (хотя новая боеголовка может быть меньше и легче, что потенциально означает большую эффективность для каждой ракеты).

Точно так же трудно понять, как увеличение предела количества ядерных боеголовок может предоставить Великобритании больше военных возможностей, особенно субстратегических. Нынешние и будущие боеголовки, вероятно, будут иметь переменную ядерную мощность, но любой старт ракеты немедленно выдаст положение подводной лодки, сделав её уязвимой для нападения (и, таким образом, потенциально подорвав любое дальнейшее сдерживание). Возможно, Великобритания сможет вывести две подводные лодки в море во время кризиса, чтобы усложнить задачу для противника, что может потребовать большего количества боевых ядерных боеголовок, но нет гарантии того, что две лодки будут одновременно готовы и доступны для этого.

Увеличение британского ядерного потенциала, вероятно, будет иметь политические последствия. Внутри Великобритании это снова привлекает внимание к целесообразности тратить миллиарды фунтов на ядерное оружие в то время, когда экономика разрушена пандемией коронавируса. На международном уровне решение будет касаться неудобных вопросов на предстоящей Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), даст больше аргументов сторонникам Договора о запрещении ядерного оружия и осложнит любые будущие дискуссии по сокращению вооружений между другими ядерными державами.

Автор — Эндрю Фаттер, эксперт клуба «Валдай», доцент департамента политики и международных отношений Университета Лестера.