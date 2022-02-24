ЛНР сообщила о двух сбитых беспилотниках Bayraktar TB2

Под населённым пунктом Счастье в Луганской Народной Республике сбиты два ударных беспилотника Bayraktar TB2, сообщает Народная милиция ЛНР в своём Telegram-канале.

Сбито два Bayraktar TB2 под населённым пунктом Счастьем, — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением к россиянам, объявив о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Нацполиция Украины ранее заявила о по меньшей мере семи погибших в результате обстрелов, ещё девять человек ранены. Удары наносятся по городу Подольск Одесской области, Мариуполю Донецкой области и Кривому Рогу Днепропетровской области.