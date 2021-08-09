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Литовские пограничники сообщили о выстрелах на территории Белоруссии

11:46, 08 августа 2021
Литовские пограничники сообщили о выстрелах на территории Белоруссии Фото: pasienislt/facebook.com
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Литовские пограничники утверждают, что в субботу, 7 августа, слышали выстрелы на территории Белоруссии в районе границы. Об этом сообщило Литовское национальное телевидение и радио LRT.

Сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы заявили, что на белорусской территории раздалось несколько звуков одиночных выстрелов. В сумерках пограничники также зафиксировали сигнальные ракеты.

Отмечается, что им не пришлось применять служебное оружие, прибегать к специальным средствам или мерам физического принуждения.

На границе продолжают дежурить усиленные отряды пограничников и прикреплённых к ним военнослужащих. Служба проходит гладко, серьёзных инцидентов не зафиксировано, — говорится в сообщении.

В Государственном пограничном комитете Белоруссии в ответ на публикацию LRT рассказали, что в районе, где были слышны выстрелы, проходят плановые учения.

Ранее пограничная охрана Латвии задержала 38 нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией.

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