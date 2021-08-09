Литовские пограничники сообщили о выстрелах на территории Белоруссии

Литовские пограничники утверждают, что в субботу, 7 августа, слышали выстрелы на территории Белоруссии в районе границы. Об этом сообщило Литовское национальное телевидение и радио LRT.
Сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы
Отмечается, что им не пришлось применять служебное оружие, прибегать к специальным средствам или мерам физического принуждения.
На границе продолжают дежурить усиленные отряды пограничников и прикреплённых к ним военнослужащих. Служба проходит гладко, серьёзных инцидентов не зафиксировано, — говорится в сообщении.
В Государственном пограничном комитете Белоруссии в ответ на публикацию LRT рассказали, что в районе, где были слышны выстрелы, проходят плановые учения.
Ранее пограничная охрана Латвии задержала 38 нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией.