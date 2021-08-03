Лишить Лукашенко оружия: Ближний Восток накажут за рейсы в Минск

Литва призвала Евросоюз ввести санкции против всех «поставщиков» нелегальных мигрантов в Белоруссию: двусторонние переговоры с теми государствами Ближнего Востока и Северной Африки, которые «снабжают» Минск новыми приезжими, результатов не дают. Вильнюс даже готов поступиться своими хорошими отношениями с Турцией и Ираком. Ситуация на белорусской границе становится для него принципиальной. Однако официальный Минск продолжает мстить евросообществу за санкционный режим и даже увеличивает число рейсов с восточными странами.

С заявлением о том, что Брюсселю пора наказывать «поставщиков» бегущих в Литву нелегалов, выступил глава МИД балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис.

Похоже, что дружественные по отношению к Ираку и Турции дипломатические усилия Литвы результата не дают, поэтому институты ЕС должны предложить пакеты санкций против всех участников нелегального трафика, — выразил уверенность министр.

По его словам, рестриктивные меры — это не единственный инструмент. Вильнюс, как указал Ландсбергис, в то же время должен продолжать работу над укреплением своей границы с Белоруссией, которая является частью внешних рубежей Евросоюза.

В Брюсселе воспринимают призывы к санкциям всерьёз. В ходе визита в Вильнюс европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон пообещала, что евросообщество может ужесточить порядок выдачи виз иракским гражданам.

В отношении третьих стран мы используем средства политического, юридического давления в стремлении добиться соблюдения соглашений о реадмиссии, — пояснила Йоханссон. — Недавно я предложила новый порядок выдачи виз для Ирака, если не будет остановлен поток.

Еврокомиссар выразила уверенность, что ослабление Минском пограничного контроля — это «акт агрессии».

Оплатить возвращение

В евросообществе делают акцент на необходимости высылать на родину попавших в Прибалтику мигрантов. Эти идеи разделяют и в Вильнюсе. Правда, пока пытаются предложить приезжим соответствующие стимулы. В частности, на днях руководитель местного бюро Международной организации по миграции (МОМ) Эйтвидас Бингялис высказался за то, чтобы выплачивать нелегальным мигрантам из стран Ближнего Востока и Северной Африки средства за возвращение. По его словам, размер возможных выплат будет установлен в процессе, однако деньги, уже определённо точно, не будут выплачиваться наличными.

Бингялис пояснил: МОМ исходит из того, что средства должны выделяться в качестве компенсации расходов на реинтеграцию в той стране, которую приезжий покинул.

Это могут быть компенсации за аренду жилья, обучение какой-то профессии, финансовая поддержка начинаний в сфере предпринимательства, — рассказал чиновник.

По подтверждённым данным, те, кто пытается пробраться на территорию европейских стран, обычно платят организаторам незаконного потока до €10 тыс. Ради этих целей людям нередко приходится продавать собственное жильё. Это затрудняет процесс возвращения. Однако очень многое определяет желание главного «контрабандиста» — властей в Минске.

Мигранты как оружие

AP /ТАСС

Официальные лица европейских стран уверяют : у них есть доказательства того, что руководство республики во главе с Александром Лукашенко сознательно поощряет мигрантов приезжать в Белоруссию, координируя эту политику с туристическими агентствами и авиакомпаниями. Сам Минск открыто демонстрирует, что готов повышать ставки в споре со своими обидчиками из числа западных стран, посмевших поддержать белорусскую оппозицию и ввести санкции в ответ на подавление уличных манифестаций.

Иллюстрацией служит то, что на днях Минск начал принимать рейсы еще из нескольких городов Ирака. Анализ сезонного расписания столичного аэропорта свидетельствует, что с начала августа он открывает приём рейсов из Сулеймании, Басры и Эрбиля. Выполнять рейсы будет иракская национальная авиакомпания Iraqi Airways. Именно её самолёты четыре раза в неделю летают из Багдада в Минск. Помимо этого, дважды в неделю рейсы выполняет Fly Baghdad.

В своём комментарии для NEWS.ru МИД Литвы обращал внимание на то, что ведёт прямой диалог с иракскими властями о сокращении числа рейсов в Белоруссию, однако, судя по всему, эти переговоры закончились ничем.

Выстрел вхолостую

В разговоре с NEWS.ru приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) Антон Мардасов заявил, что никаких ограничений против Ирака не будет.

Это заявление Литвы ради заявления. Озабоченность страны волной беженцев можно понять, но педалирование иракской темы ни к чему не приведёт. Ирак в силу событий последних лет — исключительная страна, которая пользуется льготным режимом даже в нефтяном картеле, поскольку все понимают, что её восстановление в интересах всех стран мира. Антон Мардасов приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI)

Эксперт напомнил, что сейчас в Ираке действует консенсусное правительство во главе с компромиссным премьер-министром Мустафой аль-Казыми, который умело балансирует между американскими и иранскими интересами.

Однако ситуация сложная: с уходом боевых частей США, которые в реальности уже давно не действуют в Ираке, перед шиитскими фракциями исчезает скрепляющий их фактор — противостояние американцам, поэтому баталии между центральным правительством и различными вооружёнными формированиями продолжатся, — выразил уверенность собеседник NEWS.ru.

Непростая ситуация, по словам Мардасова, наблюдается и в отношениях между центральным правительством Ирака и Иракским Курдистаном, что сказывается на желании уйти с этого рынка крупнейших энергетических гигантов. Отдельная проблема — боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), которые продолжают активную подпольную деятельность.

Эксперт резюмирует, что все эти факторы и без того провоцируют отток населения, а гипотетические угрозы санкциями в отношении Багдада могут только дать козыри незаинтересованным в сильном правительстве игрокам, включая членов местного парламента.