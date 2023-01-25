Лига Наций: что было до ООН

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Одиннадцатая сессия, Совет Лиги Наций, Женева

25 января 1919 года союзники по Антанте пришли к единому мнению, что после победы над Германией требуется создать систему коллективной безопасности для всех стран, чтобы избежать новой войны в будущем. Так было принято принципиальное решение об организации Лиги Наций — международной организации, очень похожей на современную ООН.

Идеи мирного сосуществования

Первая мировая война нанесла страшный удар по всем странам, участвовавшим в этом конфликте. Мир никогда не видел таких военных потерь. Не знал сражений, которые могли продолжаться месяцами и не достигали ничего, кроме продвижения на несколько километров вперед. Не видел остановившихся фронтов, где окопались миллионные армии, каждый день проливающие кровь десятков тысяч солдат. Не подозревал о возможности непрерывно продолжающейся мобилизации, когда к концу войны в армиях отслужили почти все здоровые мужчины в возрасте от 18 до 50 лет.

Первая мировая война разрушила европейскую идиллию. Мир без государственных границ, где можно было сесть на поезд в Санкт-Петербурге и без проблем поехать в Лондон. Мир, в котором деньги, твердо обеспеченные золотом, десятилетиями почти не теряли в цене, что позволило появиться очень значительному социальному слою рантье, живущему на доходы от капиталов и создавшему зыбкий образ предвоенной Прекрасной эпохи. Именно эти люди засиживались в парижских и венских кафе, посещали варьете, восхищались художественными экспериментами импрессионистов и архитектурой ар-нуво. Все это вдруг рухнуло, и мир погрузился в кровавую бойню.

Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press Мужчины отправляются на фронт, 1914 год, Франция

Именно так воспринимали войну современники, которые никак не могли понять, почему еще совсем недавно войны всегда заканчивались после одного-двух генеральных сражений, а теперь генеральное сражение может продолжаться годами и не будет приводить ни к какому результату. Война на истощение сил стала ужасом для цивилизованных стран. И когда она завершилась, вернувшиеся с фронта избиратели, независимо от своих политических взглядов, говорили одно: «Никогда больше!» После Первой мировой войны почти не осталось милитаристов, все выступали за мирное решение конфликтов.

Этот общественный настрой прекрасно понимали лидеры победивших стран. Движение за мир, начатое усилиями русского правительства еще в конце XIX века, когда по инициативе императора Николая II собралась первая международная конференция по разоружению в Гааге, имело давние традиции. Европейские философы, политики, юристы давно задумывались над тем, как привести человечество к миру или хотя бы уменьшить ужасы войны. Еще в начале XVII века голландский философ Гуго Гроций в трактате «О праве войны и мира» писал:

Во всем христианском мире я наблюдал недостаток в ограничении отношений войны, чего даже варварские народы должны стыдиться; я наблюдал, как люди хватаются за оружие по незначительным причинам или без причины вовсе, и когда оружие было поднято, все забывали о каком-либо уважении права, Бога и человека.

В XVIII веке другой философ Иммануил Кант, заставший два великих военных конфликта — Семилетнюю войну и Наполеоновские войны в Европе, впервые в истории человечества выдвинул идею создания международной организации, которая пыталась бы избежать войн посредством переговоров.

Должен существовать особого рода союз, который можно назвать союзом мира и который отличался бы от мирного договора тем, что последний стремится положить конец лишь одной войне, тогда как первый — всем войнам и навсегда. Этот союз имеет целью не приобретение власти государства, а исключительно лишь поддержание и обеспечение свободы государства для него самого и в то же время для других союзных государств, — говорил прославленный философ.

Британские проекты лорда Сесила

В Великобритании и Франции, несмотря на охвативший эти страны пацифизм, не очень верили в силу международных соглашений. Старые державы Европы, повидавшие очень много попыток дипломатов избежать войны, куда больше верили в двусторонние отношения, гарантии и мощь вооруженных сил, нежели в силу миротворческих идей. Среди англичан сторонниками создания международной мирной организации «по Канту» оказались только социалисты из Фабианского общества. Правда, в нем состояло немало влиятельных интеллектуалов, таких как Бернард Шоу и Герберт Уэллс, которые могли повлиять на умы соотечественников.

Фото: Bain News Servic/Public domain/Wikimedia Commons Роберт Сесил

Впрочем, в 1916 году к числу борцов за мир присоединился влиятельный британский политик, член правительства лорд Роберт Сесил. Осенью 1916 года он написал адресованный министрам «Меморандум о предложениях по уменьшению возможности будущих войн», в котором прозорливо отмечал, что поражение Германии не гарантирует мира в будущем. Сесил отрицал эффективность международного арбитража, но полагал, что переговоры соперничающих стран по всем спорным вопросам если и не избавят мир от войн, то хотя бы уменьшат их вероятность.

В 1917 году Сесил предложил странам-победительницам подписать соглашение, в котором они гарантируют нерушимость послевоенных границ сроком на пять лет, после чего должна быть созвана новая мирная конференция, которая должна будет урегулировать споры. До тех пор пока не будет принято всеобщее решение, вмешательство силой оружия запрещалось бы и осуждалось всем мировым сообществом. Лорд первоначально включил в свой план предложения по разоружению, но затем понял, что они не будут приняты, и вычеркнул их из окончательной версии документа.

Вильсон выдвигает условия мира

Идеи Канта нашли воплощение в политической практике американского президента Вудро Вильсона. Этот американский президент-идеалист искренне верил в демократию и мирное сосуществование народов, защищал право наций на свободу. Он в преддверии Мировой войны, когда всем было понятно — конфликт неизбежен, всеми силами противился созданию в США мощной армии. Даже когда США все-таки вступили в войну, Вильсон заявил, что она ведется, «чтобы закончить все войны».

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press Вудро Вильсон

В 1918 году Вильсон выступил перед Конгрессом США с речью в которой сформулировал четырнадцать пунктов, являющихся целью войны. Четвертый и четырнадцатый пункты гласили:

Разоружение, уменьшение вооружения стран до минимального уровня, необходимого для обеспечения национальной безопасности; Создание всеобщего международного объединения наций в целях гарантии целостности и независимости как больших, так и малых государств.

Именно эта речь стала программой для создания Лиги наций. Влияние Америки в 1918 году сложно переоценить. США вмешались в ход войны в самом конце, когда стороны уже полностью истощили свои силы. И тут в Европе высаживаются два миллиона американских солдат, отлично вооруженных, оснащенных танками и автомобилями. А американский флот, уступавший лишь королевскому флоту Великобритании, обеспечивает полное господство союзников в мировом океане.

После этого к США стали крайне внимательно прислушиваться. Америка, не понеся значительных потерь, вдруг оказалась главным выгодоприобретателем в мировом конфликте. Хотя идеализм «Четырнадцати пунктов Вильсона» очень не нравился гораздо более практичным политикам Англии и Франции, спорить с американцами было невозможно, ведь США оказались еще и главным кредитором европейских стран, очень сильно поиздержавшихся за годы войны.

К тому же европейский средний класс и рабочие, более всего испытавшие тяготы войны, видели в Вильсоне «пророка новой эры мир». Американский президент пользовался необыкновенной популярностью, в его честь называли улицы и площади в самых разных городах, он нем говорили, как о человеке, который принес мир и свободу на истерзанный войной континент.

Идеализм, оплаченный кровью

Надо признать, вильсоновская идея свободного «самоопределения народов», также содержавшаяся в «Четырнадцати пунктах», для Европы и Средиземноморского региона была самоубийственной. Этот огромный регион, настоящая мозаика наций, религий и культур, никак не мог быть «справедливо» разделен между разными народами, без пролития рек крови.

Межнациональные споры были неизбежны, что доказала история от Первой мировой войны до наших дней. Немалая вина в появлении тех многочисленных межнациональных конфликтов, что продолжают сегодня беспокоить Европу и Ближний Восток, лежит на президенте Вудро Вильсоне.

Даже американские дипломаты не могли понять, как именно понимать слово «нация» и каким образом должно происходить «самоопределение». А что делать с теми народами, которые еще не развились до появления нации, но при этом отличаются от своих соседей и хорошо понимают это? Фактически получалось, что речь шла об абстрактной идеологической конструкции, которую можно было трактовать как выгодно интересам США. Скажем, самоопределение словаков после Первой мировой войны было принесено в жертву интересам чехов, что привело к тому, что в 1938-1939 году словаки выступили на стороне нацистской Германии, потому что гитлеровское правительство обещало им свободу. Точно такие же сложные и спорные ситуации сложились на Балканах, в Палестине и в регионе Персидского залива.

Хотя опасность неограниченного самоопределения была ясна всем европейским политикам, Вильсон в 1919 году получил Нобелевскую премию мира со странной формулировкой «За привнесение фундаментального закона человечности в современную международную политику». Никто из современников так и не мог понять, как же «фундаментальный закон человечности» может влиять на международную политику. В Соединенных Штатах невнятная международная политика Вильсона в итоге подверглась резкой критике и была отвергнута.

Первые споры

Сразу после принятого (а скорее навязанного Вильсоном) решения о создании Лиги наций, началась работа по разработке ее устава. Была организована специальная международная комиссия которую возглавил сам Вильсон. Президент США считал написание устава Лиги главным делом всей своей жизни и со всем присущим ему идеализмом полагал, что можно создать идеальный документ, который в будущем позволит избежать всех возможных проблем международного сотрудничества.

Фото: Unknown (Courtesy of the Woodrow Wilson House/Public domain/Wikimedia Commons Памятные карточки с изображением американского президента Вильсона и «Происхождение Лиги Наций»

При разработке устава были учтены предложения лорда Сесила, который в ноябре 1918 года был назначен главой направления ответственного за создание Лиги наций в британском МИДе. Лорд предлагал не учреждать жесткую бюрократическую международную структуру, а ограничиться ежегодными конференциями премьер-министров и министров иностранных дел, которые могли бы обмениваться мнениями и решать назревшие проблемы. Раз в четыре года предлагалось созывать международные конференции стран, подписавших соглашение о Лиге наций. Предполагалось, что особое влияние в Лиге наций получат великие державы, а остальные страны лишь смогут принимать участие в совещаниях и предлагать созвать конференцию в случае серьезной и реальной угрозы миру.

В ходе обсуждений была выявлена очень серьезная проблема, грозившая расколоть единство победителей. Американцы в соответствии с «Четырнадцатью пунктами» требовали «Свободного и беспристрастного рассмотрения всех колониальных вопросов с учетом как колониальных притязаний владельцев колоний, так и интересов населения колоний».

Это было категорически неприемлемо ни для британцев, ни для французов, которые уже имели свои колониальные империи и собирались поживиться за счет оккупированных колоний Германии, а также владений Османской империи. Предложение передать колонии побежденных под прямое управление Лиги наций было отвергнуто. Решение проблемы отложили до созыва международной мирной конференции.

Версальская конференция

18 января 1919 года в Париже открылась грандиозная мирная конференция, которая должна была определить послевоенное мироустройство. Совещаний такого масштаба не знала история, даже Венский конгресс 1815 года в сравнении казался скромным собранием лидеров нескольких стран Европы.

Уже в ходе первых консультаций стало ясно, что невозможно никакое согласие между победителями. Великобритания и Франция как страны, вынесшие на своих плечах главный груз Великой войны, считали, что именно они должны решать судьбы мира. США полагали, что европейцы неспособны жить по-новому, погрязли в дипломатических уловках старого мира и поэтому их мнение можно и нужно игнорировать. Итальянцы, успевшие в последнюю минуту вскочить на подножку уходящего вагона победителей в Первой мировой войне, чувствовали, что их обязательно обманут при разделе добычи (что и произошло), японцы считали, что будущее неизбежно принадлежит им, а Германия апеллировала к вильсоновскому идеализму, чтобы избежать самых сокрушительных последствий поражения, что вызывало естественное недовольство Лондона и Парижа.

Фото: Global Look Press Открытие Версальской мирной конференции 1919 года

14 февраля на заседании парижской конференции Вильсон зачитал проект о создании Лиги наций. Но, несмотря на огромную поддержку простого народа, позиция американского президента наталкивалась на мягкое, но настойчивое сопротивление европейских лидеров. Они совершенно не желали отдавать США лидерство в международных отношениях и действовать против интересов собственных стран, но в интересах Соединенных Штатов.

Переговоры закончились тем, что недовольными остались все страны кроме Америки. Франция не получила желаемую границу по Рейну, Великобритания была вынуждена смириться с ролью младшего партнера, Италия не получила желаемые границы, Германия осталась с чувством того, что ее заставили признать поражением не проигранную войну. Не случайно, победитель Германии, маршал Фердинанд Фош, после подписания Версальского мира произнес пророческие слова:

Версаль — это не мир, это перемирие лет на двадцать.

Лига наций

По итогам Версальского мира Лига нация получила официальный статус международной организации. Ее должны были возглавить пять держав-победительниц: США, Великобритания, Франция, Италия и Япония. В этот состав была должна войти и Россия, но после того как большевики подписали сепаратный мир с проигрывающей войну Германией, о каком-либо участии советской России в мировом сообществе речи уже не шло.

Однако в Соединенных штатах разочарование Вильсоном вскоре достигло предела и Конгресс отказался ратифицировать Версальский договор, отчего США так и не вошли в Лигу наций, к созданию которой приложили самое деятельное участие. Именно четверым постоянным членам совета Лиги принадлежал решающий голос по всем вопросам и возможность определять повестку международных конференций. Неравноправие было заложено в основу Лиги наций изначально, что постоянно подрывало дееспособность этой организации.

Побежденные страны (Германия, Турция, Австрия и Венгрия) вообще не были приглашены в состав Лиги наций и присоединялись к этой организации отдельно на основании особых соглашений. В эту же компанию попал и СССР, который после установления власти большевиков стал страной-изгоем, сумев преодолеть это лишь к середине 1930-х годов, когда над миром уже вставала заря новой большой войны.

Судьба колоний и владений османов была решена в пользу Франции и Великобритании, но с оговорками. Они получили новые территории как бы из рук Лиги наций и не постоянно, а только «во временное управление», по мандату Лиги. Предполагалось, что постепенно управление новым владениями будет преобразовано, а мандатные территории получат независимость.

Крах Лиги

Лига наций попыталась было «в целях мира» использовать механизм международных санкций, впервые сформулированный в ее уставе. Санкции применялись против Югославии в 1921 году, Греции в 1925 году, Парагвая и Боливии в 1932 году и Италии в 1935 году. Всякий раз принятие санкции доказывало их полную неспособность оказать влияние на существующие конфликты и поэтому санкционная политика по признаю современников полностью провалилась.

Точно так же безрезультатно окончились попытки вмешательства Лиги в Японскую интервенцию в Маньчжурии, в Чакскую войну в южной Америке, в агрессию Италии в Эфиопии, гражданскую войну в Испании и советско-финскую войну.

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Начиная с середины 1930-х годов начался исход ведущих держав из состава Лиги наций, которую уже не воспринимали как что-то серьезное. В 1933 году Германия вышла из состава Лиги, мотивируя это нежеланием ограничивать суверенитет членством в международных организациях. Тогда же Лигу покинула Япония — государство-учредитель и член совета Лиги. СССР был исключен из Лиги после начала войны с Финляндией.

С началом Второй мировой войны Лига наций полностью потеряла свое значение. 20 апреля 1946 года ХХI сессия Лиги наций констатировал прекращение деятельности этой организации и санкционировала передачу ее имущества в пользу созданной в 1945 году Организации объединенных наций.