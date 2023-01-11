Первая встреча в Гааге: как Россия пыталась помирить весь мир

Фото: wikipedia

Российская делегация на Гаагской конференции 1899 год

11 января 1899 года от имени русского правительства всем крупным независимым государствам мира была направлена дипломатическая нота. Обычно такие действия выглядели угрожающе и были первым шагом к войне. Но в этот раз нота стала попыткой добиться мирного решения международных конфликтов. Вскоре в Гааге собралась Первая мирная конференция, а инициатор проекта, русский император Николай II навсегда вошел в историю как царь-миротворец.

Конец Прекрасной эпохи

Конец XIX века стал эпохой гонки вооружений. Картина мира после Вестфальского мира 1648 года и Венского конгресса 1814-1815 годов, которая раньше казалась незыблемой, трещала и разваливалась. Систему мировой безопасности начали ломать в Крымскую войну, когда две ведущие страны Европы — Великобритания и Франция, объединились против третьего лидера — Российской империи. Это продемонстрировало, что сиюминутные политические интересы гораздо сильнее, чем коллективная безопасность и стабильность. Затем произошло объединение Германии и Италии доказавшее, что столетия суверенитета немецких и итальянских княжеств не значат ничего перед политической волей региональных держав.

Теперь в Европе появились два новых государства, которые все громче заявляли, что не удовлетворены текущим политическим раскладом, что они опоздали к колониальному разделу мира и требуют компенсации за упущенные возможности. В Азии молодой и агрессивной державой стала Япония, лишь недавно вышедшая из изоляции и успешно завершившая свою модернизацию.

Международные отношения подверглись самому серьезному удару, когда «прагматичная политика» объединителей Германии и Италии — Бисмарка и Кавура, наглядно продемонстрировала, что более не существует нерушимости договоров, свойственной старой эпохе времен Меттерниха и Нессельроде. Правители государств стали «хозяевами своему слову» и могли забрать любые обещания, торжественно данные ранее, если они переставали быть выгодными.

XIX век стал временем промышленного развития Европы. Произошло оснащение заводов паровыми машинами, транспортное сообщение перешло на новый уровень благодаря развитию железных дорог. Заводы и фабрики могли выпускать невиданное раньше оружие в гигантском количестве, достаточном для оснащения миллионных призывных армий.

В сфере вооружений старинные кремнёвые мушкеты сменились на дальнобойные многозарядные винтовки, на смену гладкоствольной артиллерии пришли скорострельные казнозарядные пушки, в армиях распространились пулеметы, которые полностью изменили картину полевых сражений. Войска активно использовали средства воздухоплавания, уже в ХХ веке были взяты на вооружение самолеты. Грядущая война обещала быть куда более кровавой, нежели раньше.

И, наконец, в самом сердце Европы зрел конфликт, который было невозможно разрешить иначе как войной. После франко-прусской войны 1870-1871 годов новообразованная Германская империя забрала у Франции провинции Эльзас и Лотарингия, которые французы считали чуть ли не сердцем своей государственности, ведь на землях Эльзаса в древности находилась столица франкских королей династии Меровингов. Французы не могли смириться с утратой, а для немцев сама мысль о возможности отдать завоеванные территории была унизительна. Неизбежность большой общеевропейской войны стала общим местом в рассуждениях политиков самых разных лагерей и идеологий.

Европейское общество подходило к этому с нескрываемым фатализмом: мол, если уж войне быть, то давайте смиримся с этим, и продолжало вести жизнь, полную развлечений. Ведь, как вспоминали современники, никогда Европа не жила так свободно и красиво как на излете XIX и начале ХХ веков. Не случайно это время получило имя «Прекрасная эпоха».

Однако не все были готовы согласиться с готовящимся коллективным самоубийством старого мира. И в первых рядах сторонников возможности договориться миром, избежать войны, находилась Россия. А в Российской империи главным миротворцем являлся глава государства император Николай II.

Такая позиция была вполне объяснима с точки зрения логики — Россия вступила на путь глубоких экономических и социальных реформ, ее экономика росла невиданными темпами, в стране наблюдался демографический взрыв, быстрыми темпами распространялось народное просвещение. Россия оказалась единственной из великих держав, совершенно не заинтересованной в войне. Она достигала политического, военного и экономического превосходства во всем мире лишь с помощью времени, которое работало на русских. В этом отношении тогдашняя Российская империя была очень похожа на современный Китай, который тоже терпеливо ждет, когда китайская демография и экономика переломят мировую ситуацию в его пользу.

Фото: wikipedia Николай II

Первые попытки придать войне гуманность

Впрочем, нельзя сказать, что европейцы совсем не обращали внимание на растущую угрозу кровопролития. Еще в 1863 году было создано Международное общество Красного креста. Его создатели сформулировали идею о необходимости милосердного отношения к раненным на поле боя, заявили о создании международной структуры, которая занималась бы врачебной помощью и являясь нейтральной могла бы подняться над любым военным конфликтом.

При поддержке мировой общественности в 1864 году в Женеве была принята Конвенция об улучшении участи раненых и больных воинов во время сухопутной войны, которая положила начало развитию направления современного гуманитарного права. В 1868 году была подписана Декларация об отмене использования взрывчатых и зажигательных пуль, которые считались не гуманным средством ведения войны.

В 1874 году в ходе Брюссельской международной конференции была разработана Конвенция о законах и обычаях сухопутных войн. В ее написании принял активное участие русский юрист и дипломат Фридрих Мартенс. Вскоре он написал книгу, в которой проанализировал использование норм гуманитарного права на русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Мартенс вовсе не был пацифистом, он соглашался, что войны между государствами порой неизбежны, но считал, что отношение к жертвам конфликтов, как и сам характер войн, должны меняться в ходе развития человеческой культуры и цивилизации.

К концу XIX столетия окончательно сформировались представления о правилах и обычаях войны. Не допускалось уничтожение гражданского населения. Противник, сложивший оружие, должен быть пленен, а не убит. Военнопленные обладают правами человека, а их содержание должно отвечать нормам гуманности. Не военное имущество должно быть защищено от разорения, любые приобретения или конфискации военного времени должны быть справедливо оплачены. Идеалом войны считались такие боевые действия, которые гражданское население могло не замечать вовсе.

Разумеется, такие нормы вступали в противоречие с пониманием того факта, что эпоха всеобщей мобилизации и массовых армий неизбежно приведет к тотальной войне и «дегуманизации» противника (что подтвердилось в ходе Первой мировой войны).

Мирный проект России

В таком сложном и запутанном состоянии мир подошел к рубежу столетий. Кто-то неизбежно должен был сделать первый шаг на пути к мирному урегулированию потенциальных конфликтов. И этот шаг сделала Россия.

Уже в 1881 году министр финансов России Николай Бунге настаивал на сокращении расходов на вооружение, отмечая, что они плохо сказываются на росте экономики. Сменивший его Иван Вышнеградский в 1891 году предлагал министру иностранных дел Николаю Гирсу добиваться соглашения о разоружении или ограничении новых вооружений. Следующий министр финансов Сергей Витте придерживался точно такого же мнения. Заместитель министра иностранных дел Владимир Ламздорф в мае 1891 года составил аналитическую записку, где намечал план действий по международному умиротворению. Позднее к идее разоружения присоединились и военные деятели, в частности военный министр Алексей Куропаткин.

Фото: wikipedia Портрет Н. Х. Бунге (1887) кисти И.Тюрина

12 августа 1898 года, русское правительство выпустило ноту, направленную представителям всех государств, с которыми у Российской империи были дипломатические отношения. Россия предложила созвать международную конференцию для обеспечения «действительного и прочного мира, и прежде всего положить конец прогрессирующему развитию вооружений».

К обсуждению предлагался вопрос, который уже десятилетия занимал умы европейской элиты: «Можно ли отыскать средства для предупреждения вооруженных столкновений между народами и для облегчения того бремени, которое на них лежит, благодаря постоянному возрастанию военных бюджетов?» Несмотря на его злободневность, вопрос меж тем ни разу не поднимался в международных отношениях.

В циркуляре подчеркивалось, что сохранение мира должно стать важной целью международной политики. По мнению русского правительства, долг цивилизованных стран состоял не в увеличении своих армий и флотов до крайних пределов, а в улаживании международных конфликтов мирным путем и в поиске возможностей, которые могли бы предупредить применение вооруженных сил.

Международная реакция

Нота была составлена по личному приказу Николая II, она не проходила предварительного обсуждения и для многих стран стала громом среди ясного неба. Некоторые политики даже стали говорить, что это не что иное как хитрая уловка русских, которые желают обмануть европейцев. Ведь Россия, выступившая с мирными предложениями, в те годы имела первую армию мира и третий по мощи флот. Многие не верили, что можно, имея превосходство в военной силе, предлагать разоружение.

Особенно не желала разоружаться Германия, уже давно вставшая на путь построения милитаристского государства. Кайзер Вильгельм II даже издевательски распорядился увеличить численность армии на 26 тысяч штыков, после чего заявил:

Я согласен с этой идеей [о разоружении], только чтобы царь [Николай II] не выглядел дураком перед Европой. Но на практике в будущем я буду полагаться только на Бога и на свой острый меч!

Даже немецкие социалисты заняли крайне националистическую позицию, а их лидер Карл Каутский назвал предложение Николая II «реакционным разоружением».

Меж тем, общественное мнение всего мира было поражено предложением России. В поддержку проекта мирной конференции выступило множество деятелей культуры, науки и искусства. Игнорировать инициативу стало невозможно.

Конференция в Гааге

Международную конференцию решили созвать в Гааге. Голландское правительство присоединилось к русской ноте и разослало странам-участницам приглашения на важное мероприятие, для которого правящая королева Вильгельмина отдала свою резиденцию Лесной дворец. В адрес Николая II был сделан символический жест — начало конференции назначили на 18 мая — день рождения русского императора.

26 стран, среди которых Россия, Великобритания, Германия, Франция, США, Турция, Италия, Австро-Венгрия, Испания, Китай, Персия, представляли все игравшие хоть какую-то международную роль державы мира. Председателем конференции избрали русского дипломата барона Егора Стааля, что лишний раз подчеркивало ту важную роль, что Россия играла на мировой арене.

Фото: wikipedia Гаагская конференция, 18 мая 1899 года

На первом заседании барон Стааль обратился к присутствующим с приветствием:

Мы видим, что между нациями существует общность материальных и нравственных интересов, которые постоянно скрепляют узы, связывающие отдельные части великой человеческой семьи... Если б даже какая-нибудь нация и пожелала остаться изолированною, то это оказалось бы ей не по силам.

Никогда ранее международные конгрессы, столетиями решавшие итоги войн, не слышали подобных слов.

Фридрих Мартенс, входивший в состав российской делегации в Гааге, назвал три средства мирного урегулирования споров, на которых имело смысл сосредоточиться на конференции: добрые услуги, посредничество и третейский суд. Дискуссии шли в обстановке доверия и дружелюбия. Представитель Италии граф Константино ди Вилла-Кастельнуово даже заметил, что на конференции «Нет больших и малых государств, здесь присутствуют уполномоченные правительств, которые являются полностью равными друг к другу».

Параллельно ходу конференции, в Гааге собралось множество больших и малых светских салонов, где делегаты общались в неформальной обстановке, встречались с представителями движения за мир, политиками самого широкого идеологического спектра от левых до правых, вырабатывали общую позицию. Так ведущие страны мира, в том числе Российская империя, реализовывали свою политику «мягкой силы».

Предметом самых ожесточенных дискуссий стал вопрос посредничества между сторонами конфликта, создания международных комиссий и организации третейского суда. Впервые в международной дипломатии на Гаагской конференции была сформулирована норма, обязывающая нейтральную сторону предлагать свое мирное посредничество.

Единственным ограничением здесь выступали обстоятельства, которые делали бы невозможным рассмотрение посреднического предложения. Несмотря на непримиримое противостояние между Великобританией с одной стороны и Германией с другой, благодаря настойчивости русской делегации, конференции удалось согласовать и утвердить эту важнейшую норму международного права.

При этом значительная часть участников, несмотря на показное миролюбие, отказалась обсуждать вопрос о сокращении армий и вооружений.

Фото: Гаагская конференция, стартовавшая 18 мая 1899 года Гаагская конференция, 18 мая 1899 года

Итоги конференции

Итоги конференции оказались куда больше, чем ожидалось. Удалось достичь относительного единства мнений, что позволило подписать три международные конвенции: «О мирном разрешении международных столкновений»; «О законах и обычаях сухопутной войны» и «О применении к морской войне начал Женевской конвенции 10 августа 1864 года». Ведущие державы подтвердили, что любой конфликт будет решаться мирным путем до тех пор, пока такие возможности не окажутся исчерпаны.

Чрезвычайно важным итогом стало решение о гуманизации используемых вооружений. Запрещались, во-первых, военное использование средств воздухоплавания для сбрасывания бомб и взрывчатых веществ, во-вторых, использование газовых снарядов и бомб, в-третьих, применение деформирующихся пуль, наносящих тяжелые ранения. Было решено обсудить на следующей конференции такие темы, как: сокращение армий, флотов и военных бюджетов, статус нейтральных государств в ходе ведения военных действий, калибр и поражающие свойства винтовок и артиллерии, способы защиты частной собственности во время боевых действий на море.

И, наконец, одним из самых значимых результатов работы конференции стало учреждение Международного суда, по сей день действующего в Гааге. Тогда же было принято решение о сооружении «Дворца мира», построенного в Гааге в 1907-1913 годах, при поддержке королевы Вильгельмины, на средства американского миллионера-филантропа Эндрю Карнеги. С того времени дворец украшает большой парадный портрет русского императора Николая II — первого правителя великой державы, сделавшего принципы мира и гуманизма основой своей политики.