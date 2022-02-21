Путину и Байдену предлагают изменить глобальную безопасность

Путин и Байден приняли предложение Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Сообщивший об этом Елисейский дворец уточнил , что повестка саммита должна быть подготовлена госсекретарём США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила , что встреча глав государств состоится только при условии, что Россия не нападёт на Украину. В понедельник, 21 февраля, президент Путин провёл заседание Совета безопасности РФ, на котором был обсуждён вопрос признания самопровозглашённых ДНР и ЛНР. По словам президента, этот вопрос тесно связан с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе. Снимет ли возможный саммит резко возросшее напряжение — в материале NEWS.ru.

Обращению президента Франции к американскому и российскому коллегам о совместной встрече предшествовали его длительные беседы с ними. Только с президентом России Макрон обсуждал украинскую тему в феврале четыре раза. Между ними была очная встреча в Кремле (7 февраля) и три телефонных разговора (12, 20 и в ночь на 21 февраля). С Байденом французский лидер тоже общался на ту же тему в нынешнем месяце четыре раза по телефону. Функции ключевого миротворца Париж, скорее всего, взял на себя и в целях доказательства своего лидерства в Евросоюзе, обойдя по масштабным инициативам Берлин.

Судя по сообщению Елисейского дворца, наиболее результативными оказались воскресные телефонные переговоры Путина и Макрона. Президенты пришли к необходимости добиться встречи Трёхсторонней контактной группы по Донбассу с целью остановить обстрелы на линии соприкосновения. Также последовала договорённость о возобновлении работы в «нормандском формате» на основе предложений, сделанных Украиной в последние дни. Намечена встреча в ближайшее время глав МИД Франции и России. Итогом всех этих консультаций может стать саммит по вопросам безопасности в Европе, ключевыми участниками которого будут президенты США и России.

Если этот саммит произойдёт, то он должен заняться глобальными вопросами европейской безопасности, а не украинской проблемой, отметил в беседе с NEWS.ru политолог Сергей Михеев.

Эммануэль Макрон Hannibal Hanschke/dpa/Global Look Press

Запад намеренно концентрирует внимание на украинской проблеме, а для нас она в лучшем случае — это способ привлечь внимание к вопросам безопасности на глобальном уровне. Запад, наоборот, чтобы уйти от обсуждения глобальных проблем, переходит на Украину: давайте, мол, договоримся по ней — и всё! Да и активность Макрона надо рассматривать с точки зрения его скорой избирательной кампании, а Путин с Байденом, кстати, и без его посредничества общаются. Сергей Михеев российский политолог российский политолог

В Кремле не исключают возможности дальнейших контактов президентов Путина и Байдена, однако сейчас конкретных планов на этот счёт нет, заявил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил , что остаётся договорённость о продолжении диалога по линии МИД двух стран.

Эксперты также выражают сомнение, успеют ли главы внешнеполитических ведомств США и России в сжатые сроки подготовить конкретные предложения для своих лидеров. В этом заключаются издержки саммитов, которые готовятся по значимым вопросам в оперативном режиме.

Одного саммита, даже на столь высоком уровне, для решения вопросов европейской безопасности недостаточно, высказал мнение в беседе с NEWS.ru директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Необходимо связать публичную формальную дипломатию и непубличную реальную. Нужны глубокие закулисные договорённости лидеров. Тогда они смогут решить многие ключевые проблемы, которые сегодня накопились между Россией и Западом, — сказал политолог.

Руслан Бортник обратил внимание, что, несмотря на позитивную роль президента Макрона и канцлера Шольца, уровень эскалации в Донбассе не снизился — ситуация скатывается к войне.

Guo Chen/XinHua/Global Look Press

Предстоящий саммит может не допустить войны, но масштабные задачи стратегической стабильности решить не в силах, высказал мнение другой политолог из Киева, Сергей Данилов.

Министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что он приветствует эту инициативу, говорил по этому поводу с госсекретарём США, который подтвердил, что будет координировать свою позицию с украинскими официальными лицами. Но мы пока не видим никаких изменений позиций сторон, главным образом, России, поэтому никакого повода для оптимизма у нас нет, — заявил собеседник интернет-издания.

Посреднические усилия президента Макрона наблюдатели часто связывают с предстоящими в апреле нынешнего года президентскими выборами. Сам Макрон отложил выдвижение своей кандидатуры до последней недели февраля, объяснив это напряжением вокруг Украины. Но есть мнение, что активность нынешнего президента Пятой республики диктуется более серьёзными проблемами.

Франция заинтересована в скорейшем мирном урегулировании украинского кризиса, поскольку он напрямую угрожает всей европейской безопасности, подчеркнул в беседе с NEWS.ru старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин.

Ситуация вокруг Украины ухудшает международную обстановку. Но, например, Великобритания пытается выстроить барьер с Россией, создавая линию защиты Лондон — Варшава — Киев. Саммит с участием лидеров США и России, если и произойдёт, будет носить нервозный характер. Диалог может быть осложнён усилиями Лондона — одного из геополитических противников России. Великобритания входит в «англосаксонский мир», тяготеет во внешней политике к США. Олег Охошин старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН

По мнению Охошина, на одном форуме европейскую безопасность, решив и украинский кризис, выстроить невозможно. Переломить ситуацию мыслимо только благодаря серии серьёзных переговоров, убеждён политолог.

Напряжение вокруг Украины достигло такого накала, что без вмешательства самых влиятельных мировых игроков разрядки не добиться. Противоречия между Москвой и Киевом вышли за региональный уровень. Возможный саммит с участием Путина и Байдена эксперты уже называют «Ялтой 2.0», но сегодня его эффективность зависит не только от военной мощи договаривающих держав. Перед Вашингтоном и Москвой стоит сложная задача: увязать множество интересов европейских и соседних региональных стран, чтобы создать механизм безопасности, учитывающий интересы всех. Украинский кризис стал своеобразным уроком, когда проблемы одного региона в какой-то момент способны вырасти до мирового масштаба, поглощая силы многих влиятельных держав. Москва напоминает, что мировые принципы сосуществования и безопасности надо корректировать, не отставая от времени.