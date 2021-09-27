Лидер Южной Кореи приказал подготовить ответ на действия КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился проанализировать действия КНДР, касающиеся пусков ракет, и подготовить план ответных действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию лидера Республики Корея. Очередной ракетный запуск КНДР произвела утром 28 сентября.

В связи с действия Пхеньяна в Сеуле было созвано срочное заседания Совета национальной безопасности (NSC). Южнокорейский лидер заслушал отчёт по его итогам и приказал «разработать план ответных действий, тщательно и всеобъемлюще проанализировать последние пуски ракет и заявления Северной Кореи».

КНДР произвела запуск неопознанного снаряда из внутренних районов страны в восточном направлении. По предварительным данным, речь идёт о ракете малой дальности, пуски которых не запрещены резолюциями ООН. Однако в Японии утверждают, что КНДР была запущена баллистическая ракета.

В Вашингтоне заявили, что запуск Северной Кореей ракеты не представляет угрозы для США и союзников. Вместе с тем отметили, что эти действия подчёркивают «дестабилизирующее влияние незаконной оружейной программы КНДР».